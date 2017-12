Actualizada 28/12/2017 a las 14:28

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha mostrado su "enorme satisfacción" por el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para determinar la aportación económica de Navarra al Estado y ha afirmado que el acuerdo "aporta estabilidad económica" y "vela por el interés general de los navarros", al tiempo que "garantiza la solidaridad con el resto de territorios del Estado".



Uxue Barkos, en una rueda de prensa acompañada por el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha afirmado que el acuerdo con el Estado "aporta estabilidad económica, garantiza futuro a la sociedad, y deja bastante lejos los augurios apocalípticos con los que venimos viviendo en los últimos meses". "Navarra no está en riesgo y el acuerdo garantiza un futuro más ambicioso", ha asegurado Barkos, después de que este miércoles el ministro Cristóbal Montoro y el consejero Mikel Aranburu firmaran en Madrid el acuerdo.



Navarra y el Estado han fijado en 510 millones de euros la aportación del año base del quinquenio 2015-2019 y además la Comunidad foral recuperará 215 millones de euros por lo abonado de más en los ejercicios 2015 y 2016.



La jefa del Ejecutivo se ha felicitado por la firma de "un acuerdo justo y necesario, que pone en valor la responsabilidad y la ambición con la que este Gobierno trabaja por la Hacienda y las cuentas públicas de los navarros". "Era de ley que se llegara a una firma que ajustara la situación y es también expresión de la responsabilidad y solidaridad de la sociedad navarra", ha indicado.



Uxue Barkos ha agradecido "el gran trabajo que durante dos años largos ha llevado a cabo el equipo de Hacienda, encabezado por el consejero". "Ha sido un trabajo serio, riguroso, concienzudo y peleón, y que en todo momento ha velado por el interés general de Navarra", ha señalado.



Además, la jefa del Ejecutivo ha destacado el "buen clima de la negociación". "Me parece importante poner en valor la realidad de la acción política. La política, que tiene muchos motivos para ser denostada, es la herramienta que nos lleva a la firma que este miércoles vimos. Es un buen acuerdo que viene a demostrar la seriedad con la que ha actuado el Gobierno de Navarra", ha asegurado.



Por otro lado, Uxue Barkos ha agradecido "la lealtad del grueso de los portavoces parlamentarios", aunque ha lamentado "la actitud de quienes han buscado un protagonismo que no le correspondía y han puesto en riesgo cuando menos la comunicación que estábamos trasladando al conjunto de la sociedad". "A partir de ahora espero una mayor responsabilidad de los agentes políticos concernidos a la hora de trabajar en la segunda parte que nos toca, que es la renovación de la ley del convenio", ha indicado.

