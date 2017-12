Nuevos programas de Acción contra el Hambre para encontrar empleo

Actualizada 27/12/2017 a las 10:29

Acción contra el Hambre va a desarrollar en 2018 en Navarra 15 nuevos programas para apoyar a cerca de 400 personas a mejorar sus competencias para el empleo o para el emprendimiento y ampliar así sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo o crear su propio negocio.

En concreto van a desarrollarse cuatro nuevos programas Vives Emplea en Comarca de Pamplona, Tudela y en el Valle del Alhama. Este programa tiene como objetivo la inserción laboral de personas desempleadas, a través del autoconocimiento, la motivación y la mejora de competencias y habilidades.

Además, Acción contra el Hambre pondrá en marcha una nueva edición de Efecto Emplea en Peralta. Este programa busca promover la inclusión social principalmente de personas perceptoras de renta garantizada. Efrén Chueca, participante en 2017 en el Valle del Queiles, cuenta que el cambio que ha experimentado durante estos tres meses "ha sido bastante importante". "Ahora soy otra persona más vital y sobre todo me siento mucho más alegre y con una visión más positiva de la vida. Me levanto con unas energías que antes no tenía”, asegura.

A todo ello, se sumará en mayo la primera edición de Escuela de Empleo. Las escuelas de empleo añaden a la metodología y objetivos de Vives Emplea el desarrollo de perfiles profesionales específicos. Así no sólo ayudan a mejorar las habilidades y competencias necesarias para el empleo sino que además dotan a las personas participantes de competencias técnicas concretas para trabajar en un sector específico.

PROGRAMAS INTEGRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO

En enero darán comienzo también nuevos Programas Integrales de Formación y Empleo (PIFE), de Atención a la Dependencia, en Comarca de Pamplona y Estella-los Arcos. Estos programas tienen como objetivo contribuir a la inclusión sociolaboral de personas desempleadas de larga duración, mediante la adquisición del certificado de profesionalidad de nivel 2 “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”.

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

A través del programa Vives Emprende, Acción contra el Hambre apoya a aquellas personas que pasan por dificultades para entrar en el mercado de trabajo y se plantean el emprendimiento como una opción para acceder a él. Durante todo 2018 se desarrollarán dos programas de emprendimiento, siendo uno de ellos específico para personas inmigrantes sin nacionalidad y con permiso de trabajo, que dará comienzo en enero, y el otro dando cabida al resto de situaciones.

Todas aquellas personas interesadas en participar en alguno de estos nuevos programas pueden llamar al teléfono 948210736, y en el caso de los PIFE pueden inscribirse también a través de las agencias de Servicio Navarro de Empleo.

BALANCE ANUAL

En 2017, Acción contra el Hambre cuenta que ha facilitado la inserción sociolaboral de 130 personas en Navarra gracias a los programas de apoyo a la búsqueda de empleo y al emprendimiento. En concreto, 119 personas han encontrado trabajo gracias a programas de empleabilidad, el 78.5% de todas las personas que han pasado por Vives Emplea ya está trabajando, y 11 personas han conseguido emprender su propio negocio con el apoyo del programa Vives Emprende, además de varios nuevos negocios en tramitación, 8 microcréditos conseguidos y 12 planes de empresa realizados.

Los programas mencionados son financiados por fondos propios de Acción contra el Hambre, Fondo Social Europeo, Fundación Obra social La Caixa, Fundación Caja Navarra, Servicio Navarro de Empleo, Departamento de Inclusión Social de Gobierno de Navarra y Ministerio de empleo y seguridad social, y cuentan con la colaboración de los Ayuntamientos de las localidades donde se han llevado a cabo.

