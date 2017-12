Actualizada 27/12/2017 a las 19:13

La Asociación Navarra de Familias de Acogida (Magale) ha recordado que más de cien menores que están actualmente en diferentes residencias. Por ello ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía pueda ayudar a estos menores en situación de desamparo con acogimientos en sus domicilios.



Además, Magale ha señalado que "en Navarra apenas hay media docena de familias navarras que ahora mismo puedan realizar acogimientos familiares de urgencia, que son acogidas de menos de seis meses de duración y para niños menores de 6 años". Por este motivo, desde la asociación se ha instado a las personas que puedan estar interesadas a ponerse en contacto con Magale o directamente con la Subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra a través del teléfono 848 42 12 10.



En este sentido, desde Magale, se ha asegurado que "están más que demostradas las bondades del acogimiento familiar para el desarrollo psicosocial y afectivo de estos menores en desamparo, dado que los mejores vínculos afectivos y los mejores valores se dan dentro de una familia".



Además, se ha recordado que "un acogimiento familiar no es una adopción de un menor, ya que se trata de una medida temporal hasta que cesa la causa que origina el desamparo del menor y su vuelta a la familia de origen". "Estos menores no solo conservan a sus padres biológicos durante su estancia familiar, sino que existe un régimen de visitas", ha añadido.



VIII ENCUENTRO ESTATAL DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DE ASEAF



Pamplona acogerá en octubre de 2018 el VIII Encuentro estatal de acogimiento familiar, que organiza Magale conjuntamente con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), a la que está adscrita.



El VIII Encuentro estatal de acogimiento familiar tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de octubre en Pamplona, y contará con ponencias y talleres sobre acogimiento familiar e investigación, desarrollo de normativas y trabajo con familias biológicas.



Además, el próximo año Magale cumple sus 15 años de funcionamiento. Esta asociación, tal y como ha explica, surgió "fruto de las necesidades que detectaron entonces un grupo de madres y padres con menores de acogida que vieron en su momento la importancia de compartir sus vivencias, aconsejarse en su problemática particular, y que los menores comprobaran que existe también el modelo de familia de acogida, en la que tiene cabida todo tipo de situaciones familiares".



Por otro lado, la presidenta de Magale, Helena Escalada, ha señalado que "este 2017 ha sido un buen año ya que se ha aprobado la Ley del Acogimiento Especializado, la modificación del IRPF y se ha empezado a trabajar la propuesta de nueva ley para la homologación a partir de los 18 años de los menores acogidos, así como el mayor apoyo al acogimiento en Familia extensa y en Familias de urgencia".



"Recientemente, el Ejecutivo foral ha equiparado los derechos fiscales de las familias de acogida con los del resto de familias con hijos a su cargo, de forma que, cuando los menores alcancen la mayoría de edad y quieran permanecer en el domicilio familiar de acogida, tendrán derecho a las mismas deducciones fiscales en el IRPF que el resto de unidades familiares cuyos hijos mayores de edad permanezcan en el domicilio familiar", ha añadido Escalada.

