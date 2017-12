Actualizada 27/12/2017 a las 14:08

El Gobierno foral, a la espera de firmar este miércoles el acuerdo de actualización del Convenio Económico, que contempla una rebaja de su aportación a las cargas generales del Estado, ha tildado de "gran noticia" el resultado de una "compleja negociación", que se aproxima "mucho" a sus tesis iniciales.



Así lo ha señalado en conferencia de prensa tras la sesión semanal del Gobierno de Navarra su portavoz, la consejera María Solana, quien ha valorado especialmente que la firma se vaya a producir "dentro de este 2017, antes de fin de año", y se trata de algo "importante para la sociedad navarra por el efecto que esta firma tiene en la situación de la Administración foral".



Prudente a la espera de que se rubrique el acuerdo, por lo que se ha remitido a este jueves para ofrecer una valoración más precisa, la consejera sí ha avanzado que "parece" que la aportación que finalmente se ha acordado para el año base del quinquenio de vigencia (2015-2020) "se aproxima a las tesis del Gobierno de Navarra", y rondaría los 510 millones de euros.



"Se acerca mucho a lo que Navarra propuso, consideró, previó y ha defendido en todo este tiempo, en una negociación compleja y larga en el tiempo por distintos factores y situaciones pero que finalmente se va cerrar esta tarde", ha señalado para subrayar lo "importantísimo" que es para ayudar a tener "unas cuentas más justas y saneadas para la Comunidad foral de Navarra".



También, y tras la última sesión del año del Gobierno foral, Solana ha asegurado que "la salud" del cuatripartito que sostiene al Ejecutivo "es buena", y "la mejor muestra de ello son los recientemente aprobados Presupuestos para 2018".



Este acuerdo entre cuatro formaciones "deja bien a las claras que más allá de que puede haber diferencias o desacuerdos" puntuales, "la apuesta por el cambio sigue firme, y las cuatro formaciones tienen la firme intención de seguir adelante con el cambio e impulsando las políticas que se vienen implementando desde 2015".



"Cuando llega el momento de la verdad, de las grandes decisiones -como la aprobación del proyecto de Presupuestos forales- el cuatripartito tiene claro cuál es su compromiso", ha dicho sin obviar el "mucho trabajo y mucho compromiso" con el que se han logrado sacar adelante estas cuentas para 2018.



Por ello, se trata éste de "un fin de año que nos deja buen sabor de boca. Estamos en un momento en el que queda mucho por hacer pero tenemos las herramientas que nos pueden permitir seguir trabajando con la hoja de ruta del cuatripartito, pero con los presupuestos aprobados y con la firma este miércoles del convenio" con el Estado.



Son estas "herramientas importantes que van a ayudar a que los datos macro y la situación que parece que va a mejor" hagan que este 2018 sea "un buen año", ha dicho tras valorar el escenario "que nos alienta y nos da mucha esperanza".



Por otro lado, y preguntada por la reclamación del Ministerio de Hacienda a diez comunidades, entre ellas Navarra, sobre la desviación de la regla de gasto y la necesidad de ajustes adicionales, Solana ha sido muy clara al asegurar: "No compartimos la interpretación que desde el ministerio se hace".



"Hay una diferencia en la metodología que se aplica allí y aquí, y no hay coincidencia en algunas lecturas y parámetros", algo que "no es la primera vez que sucede" y que "las más de las veces se ha solventado en favor de la posición del Gobierno de Navarra, donde entendemos que ese será el resultado de la negociación".



También, cuestionada la anulación de varios aspectos de la Ley de Policías de Navarra por el Tribunal Constitucional, a la espera de un análisis más detenido, sí ha lamentado estar ante "otro recurso mas de una ley foral" por parte del Estado, algo que "nos preocupa".

También "preocupa" al Gobierno que la ley afectada "queda así absolutamente maltrecha", ya que si bien "venía de una situación crítica, ahora lo va a estar más", ha dicho en referencia al intento de sustituirla que llevó a cabo el Gobierno, frustrado al no obtener la mayoría del respaldo parlamentario.



Ahora el Tribunal Constitucional ha suspendido cuatro artículos, algunos de los cuales había intentado corregir el anteproyecto de ley rechazado recientemente, por lo que ha emplazado al Parlamento a "subsanar esta situación".

