Actualizada 24/12/2017 a las 12:49

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre las "numerosas" consultas que está recibiendo por averías de teléfonos móviles.



Según una encuesta encargada por esta organización, un 21% de estos aparatos ha sufrido alguna avería. En el 6% de estos casos, la vendedora no se hizo cargo en un primer momento; en el 5%, la avería se ha repetido posteriormente a ser reparada; en el 4%, ha habido retrasos en la entrega del aparato; y en el 2%, le han cobrado por arreglar el móvil o la tableta cuando el aparato estaba en periodo de garantía.



Irache ha explicado en un comunicado que, al igual que otros bienes de consumo, los teléfonos o las tabletas nuevos tienen dos años de garantía en los que el vendedor debería hacerse cargo de forma gratuita de cualquier desperfecto o mal funcionamiento que surja en este tiempo. "Sólo se puede negar a cubrir la reparación si es que el daño del aparato ha sido debido a un mal uso del cliente", ha señalado. En los primeros seis meses, se presupone que la avería ya existía en el momento de la venta.



Sin embargo, la asociación ha indicado que "es demasiado habitual que el vendedor -ya sea una operadora telefónica, un comercio o incluso en ocasiones el propio fabricante- niegue su responsabilidad y obligue al consumidor a pagar la reparación".



En la mayor parte de los casos el servicio técnico le informa al cliente de que tendrá que ser él quien pague la reparación ya que entienden que el problema del aparato se debe a un mal uso. "Aunque en muchas ocasiones el consumidor asegura que no ha habido tal mal uso y que el problema ha surgido de forma repentina, se ve obligado a pagar la reparación para poder utilizar nuevamente su terminal", ha criticado la asociación.



En otras ocasiones, al consumidor le devuelven el teléfono reparado y es meses después cuando ve que le han cargado el coste de la reparación en su cuenta bancaria. "En ocasiones, lo han sumado a la tarifa del teléfono y si devuelve el recibo, le pueden cortar la línea por impago", ha detallado.



Una "actuación abusiva" para Irache que obliga en ocasiones al consumidor a "pagar una reparación que debía cubrir la empresa". "En estos casos, el consumidor está muy desprotegido ya que, o bien paga la reparación, o bien continuará con el móvil estropeado", ha remarcado. "La única opción que tiene es rebatir el dictamen del servicio técnico con otro informe pericial" y "en ocasiones, ni de esta manera la compañía accede a costear la reparación y al consumidor no le queda otra vía que la reclamación vía judicial, una opción por la que optan muy pocas personas ya que consideran que el importe reclamado no compensa asumir las molestias que puede conllevar", ha destacado.



Ante esta situación, Irache ha resaltado que, cuando se entrega el móvil averiado, "es muy importante solicitar un resguardo de depósito en el que quede constancia de la fecha de entrega del aparato y del problema que presenta". Asimismo, conviene que el comercio o el servicio técnico "entreguen con el móvil reparado un documento que certifique el trabajo realizado y la fecha de devolución".



La asociación de consumidores ha criticado que otras veces "el problema supuestamente reparado vuelve a producirse pero en esta ocasión el vendedor o fabricante ya no se hace cargo del problema". En este sentido, ha recordado que cualquier reparación cuenta con tres meses de garantías, más allá de la que tenga el aparato por sí mismo.



Otro problema añadido en la avería de móviles o tabletas electrónicas es el retraso en la reparación. Tiempo en el que el cliente no puede contar con teléfono móvil o tableta o lo tiene que buscar por su cuenta "ya que las compañías no suelen ofrecer siempre móvil de sustitución y, si lo hacen, en muchas ocasiones es de una gama más baja y ofrece menos prestaciones que el del cliente".



Finalmente, Irache ha recomendado que si se recibe el móvil sin que haya sido reparado, con nuevos desperfectos o en malas condiciones conviene dejar constancia de ellos a través de una hoja de reclamaciones, que todo establecimiento abierto al público tiene obligación de tener.

