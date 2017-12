LAB, ELA y STEILAS rechazan la ley de lista única en Navarra, que satisface a Afapna

Actualizada 22/12/2017 a las 16:56

Los sindicatos LAB, ELA y STEILAS han rechazado en sendos comunicados la aprobación en el Parlamento de Navarra de la proposición de ley foral del PSN que evita la convocatoria de oposiciones en Educación con lista única, una medida que, por el contrario, satisface a Afapna.



Tras calificar la aprobación de la ley como "una mala noticia", LAB considera que esta normativa "representa un claro ataque a derechos fundamentales de la ciudadanía y alberga aspectos claramente reprochables desde un punto de vista jurídico".



Por ello, anuncia que explorará la vía jurídica "para evitar que se aplique un atropello como el que se aprobó ayer en el Parlamento navarro".



En opinión de este sindicato, "la confirmación por ley de la segregación del profesorado en función de sus perfiles lingüísticos fomenta una discriminación que ninguna ley puede amparar".



Por su parte, ELA exige al Gobierno de Navarra que las listas de contratación de educación sean integradas, puesto que "la Ley segregadora presentada por el PSN y aprobada por el Parlamento sólo afecta a las OPE".



ELA solicita, además, la desvinculación de las listas de contratación y las OPE en educación, "igual que ocurre en muchas comunidades del Estado y se aplicaba en Navarra hasta el 2003".



Así, explica, "las personas interinas no tendrán la obligación de presentarse a todas las convocatorias de OPE y podrán acceder en una lista a todas las especialidades e idiomas que pueden impartir".



ELA rechaza la ley aprobada por el Parlamento "por segregadora, y porque castiga a aquellas personas que conocen los dos idiomas de la Comunidad Foral" y plantea "la necesidad de debatir sobre la lista integrada, la cual supondría garantizar los derechos laborales de los y las docentes que mejor cualificadas están".



También STEILAS ha mostrado su "más absoluto rechazo" a que el Parlamento "impida que las oposiciones en Educación se convoquen por especialidades dado que supone seguir manteniendo la vulneración de derechos lingüísticos heredado desde los años de Gobierno de UPN".



"Seguir convocando las oposiciones por especialidad e idioma supone una discriminación enorme hacia el profesorado bilingüe euskaldun. Es una anomalía que no se da en ninguna otra comunidad con dos lenguas oficiales ni en ningún otro Departamento del propio Gobierno de Navarra", agrega.



En cambio, la ley aprobada en el Parlamento de Navarra "satisface" al sindicato Afapna, que agradece "todos los esfuerzos realizados tanto a la ciudadanía y al profesorado navarro como a la mayoría parlamentaria".



Mediante esta proposición de ley, indica Afapna, "se ha conseguido salvaguardar la calidad educativa para todos los profesionales y que el profesorado de castellano no se vea perjudicado por no saber euskera".

Selección DN+