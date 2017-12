Actualizada 21/12/2017 a las 20:34

Esta es una noticia que Diario de Navarra publica en exclusiva para los suscriptores de DN+. Si no eres suscriptor, puedes suscribirte para leer esta noticia y, además, disfrutar de todos los contenidos de DN+ en abierto y sin publicidad y, además, de otras muchas ventajas y productos exclusivos. Si eres suscriptor, inicia sesión para leerla; si ya lo has hecho, puedes leerla a continuación. ¿Por qué hay ciudadanos y empresas que ya no deben pagar este impuesto?



✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+