Actualizada 22/12/2017 a las 07:06

A las diez y media de la noche, en un horario inusual para la actividad parlamentaria, se aprobó la Ley que regulará el acceso a la función pública docente y que impedirá de facto el propósito del Gobierno de establecer una lista única en las próximas oposiciones de Educación para los aspirantes a plazas en castellano y en euskera.



La proposición fue presentada por el PSN “ante la intención del Gobierno de Navarra de adoptar una decisión que iba a afectar a la mayoría del profesorado navarro”. Según expuso Carlos Gimeno (PSN) con la lista única “se privilegia a los candidatos bilingües frente a la mayoría castellanoparlante” y la iniciativa fue respaldada por UPN, PP e I-E. El desmarque de la coalición de izquierdas respecto a sus socios de cuatripartito levantó ampollas entre Geroa Bai y EH-Bildu, que junto a Podemos votó en contra. Además, desde Educación se advirtió de “graves consecuencias” en el sistema educativo tras la aprobación de la ley.



Diferencias entre socios



Geroa Bai, a través de su portavoz Isabel Aranburu, acusó a I-E de ir “contra una mayoría sindical en Educación (Steilas, ELA y LAB), cuando precisamente su argumento para no apoyar la ley de Policías fue no ir contra la mayoría sindical”. “Nos duele su postura y se nos hace difícil encajar que I-E siga manteniendo la opresión contra la minoría lingüística de Navarra. Es decepcionante”, afirmó.



Tampoco se quedó atrás Miren Aranoa (EH-Bildu) en sus críticas al socio de Gobierno al señalar que se le hacía incomprensible que partidos de izquierdas, como PSN e I-E, “se alíen sin escrúpulos con la derecha más reaccionaria de Europa para recortar derechos de los trabajadores. Hace falta cuajo”, indicó.



Marisa de Simón, líder de I-E, no vaciló a la hora de reconocer las dudas de su formación respecto a la lista única y de explicar su apoyo a la Ley presentada por el PSN para impedirla. “Tenemos muchísimas incertidumbres respecto a las posibilidades jurídicas y legales de este procedimiento de la lista única”. “Hemos querido negociar desde el primer día -añadió- porque depende de cómo se aplique puede vulnerar la igualdad de oportunidades”. De Simón desgranó las incertidumbres que les plantea la lista única, como las referidas a la composición de los tribunales y la posibilidad de necesitar traductores en los mismos, la adjudicación de vacantes... ¿Por qué el departamento no ha respondido hasta ahora a estas dudas? ¿Por qué no presenta un borrador? ¿Por qué no intenta debatir?, se lamentó sobre el área de su socio Geroa Bai”.



En ese contexto, Marisa De Simón defendió que, al igual que se hizo en 2016, se realicen dos exámenes diferentes y en días diferentes para que los profesores bilingües puedan optar tanto a las plazas en castellano como en euskera. “Es lo mejor para la enseñanza y para el profesorado en sus derechos. También nos garantiza que las oposiciones de Educación se celebren en 2018 con garantías”.



Tere Sáez (Podemos) no afeó la postura de I-E y reconoció que en su formación el asunto ha generado debate. “Pero no apoyamos la proposición del PSN por innecesaria, sectaria y oportunista”, dijo.



UPN, PP y PSN



Los tres partidos de la oposición coincidieron en argumentos al considerar que la lista única “rompe” con la igualdad de oportunidades y al criticar el “engaño” del argumento de que la lista única se lleva a cabo en comunidades con dos lenguas oficiales. “Navarra no es igual a Galicia o País Vasco, ya les gustaría que Navarra fuera bilingüe cien por cien. Pero no, el castellano es la lengua oficial y el euskera es cooficial en determinadas zonas”, recordó Alberto Catalán. El portavoz de UPN defendió la “igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de Navarra, sepan o no euskera” y sostuvo que “no es adecuado utilizar la educación navarra para defender las tesis del nacionalismo”. “Qué flaco favor le están haciendo al euskera”, concluyó.



Finalmente, Javier García (PP) defendió la necesidad de aprobar la ley presentada “para evitar una grave injusticia que pretende poner en marcha el Gobierno de Navarra en las próximas oposiciones docentes”. “Esa injusticia se llama lista única y es un absoluto atropello. Es un arma más para favorecer descaradamente a los que hablan euskera”, concluyó.

Selección DN+