CC OO califica de "carentes de legitimidad" los resultados de la consulta en Policía Foral

Actualizada 21/12/2017 a las 20:01

La sección sindical de CCOO en Policía Foral ha calificado de "esperados, previsibles y carentes de legitimidad alguna los resultados de la consulta a la catalana organizada por las agrupaciones corporativas de SPF y APF".

"En cualquier caso, de los datos ofrecidos por las agrupaciones corporativas se desprende que sólo el 45,8% (481 de 1.049) del censo de trabajadores y trabajadoras del cuerpo policial han mostrado su conformidad con el acuerdo de Bildu, o lo que es lo mismo, que el 54.2% (568) no lo ha hecho, bien por votar en contra, abstenerse o no votar", ha señalado el sindicato en un comunicado.

Esta consulta se ha celebrado en el cuerpo autonómico desde el pasado lunes y, según CCOO, SPF y APF la plantearon "al margen del resto de sindicatos" y ha transcurrido "con ausencia de cualquier garantía que dé fe de la limpieza del proceso".

CCOO ha recordado que "este mismo procedimiento tuvo lugar el 17 de octubre pasado, y en él, la práctica unanimidad de afiliados y de la agrupación policial SPF dio un no rotundo al acuerdo alcanzado con Bildu".

"Tal y como criticamos entonces, se ha vuelto a poner encima de la mesa la poca catadura democrática que tienen los delegados de esta agrupación que, lejos de aceptar la decisión de su afiliación, han tergiversado los resultados para sumar voluntades con la otra agrupación policial que ha negociado con los grupos nacionalistas del Parlamento", ha asegurado CCOO.

En este sentido, ha señalado que "se ha conocido a lo largo de esta semana que han sido innumerables las llamadas telefónicas que muchos compañeros han recibido durante estos días en las que, desde las agrupaciones corporativas, les 'animaban' a participar de esta consulta". "Llamadas que se han seguido realizando a lo largo de este jueves al objeto de proseguir con una coacción inadmisible, propia de regímenes pasados", ha criticado.

Para CCOO, esta "es una muestra más de las presiones y falta de libertad total a las que se han visto sometidas muchas personas ante esta cita no vinculante".

El sindicato ha censurado "el atípico procedimiento que se ha seguido en este caso, con el beneplácito tanto de la jefatura de Policía Foral como de la Dirección General de Interior, artífices estos del rechazado Proyecto de Ley de Policías de Navarra que ahora se quiere poner de nuevo encima de la mesa".

Además, ha recordado "cómo la propia presidenta del ejecutivo y el mismo Gobierno de Navarra acaban de rechazar la propuesta de UPN para derogar el actual marco normativo, defendiendo a ultranza el proyecto Beaumont que ahora los sindicatos corporativos de Policía Foral quieren resucitar por la puerta de atrás".

"Tal como hemos venido diciendo desde que se echó atrás el proyecto Beaumont, el Gobierno de Navarra sacará una vez más ese texto para su aprobación en el Parlamento, extremo este que las dos agrupaciones corporativas de Policía Foral han negado constantemente ante sus afiliaciones", ha señalado.

Así pues, CCOO ha afirmado que espera que "aquellos grupos parlamentarios que han defendido en otros foros y comunidades la celebración de consultas o referendos pactados y consensuados no caigan en la trampa y no acepten esta burla carente de garantía alguna". "Obviamente los grupos parlamentarios de Bildu y Geroa Bai, negociadores con los sindicatos corporativos, darán el visto bueno a estos resultados, algo que no extraña puesto que figura en la hoja de ruta de ambas partes", ha indicado.

Por último, desde CCOO se ha pedido "honestidad, respeto, coherencia y verdad a todas las partes implicadas para que se dé voz a las reivindicaciones que este y otros sindicatos tienen, y se sienten las bases para una verdadera negociación entre todos".

