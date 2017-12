Actualizada 22/12/2017 a las 08:31

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E aprobaron este jueves por ley en el pleno del Parlamento adaptar la regulación del impuesto municipal de plusvalías, con el fin de que no se pueda aplicar cuando el contribuyente vende un terreno o inmueble en pérdidas. UPN, PSN y PP votaron en contra de esta ley propuesta por el Gobierno de Uxue Barkos, ya que especifica que todos los que hasta el pasado 15 de julio vendieron en pérdidas y pagaron el impuesto sin plantear un recurso, no tendrán derecho a su devolución, algo que afecta a miles de personas. Sí se devolverá en las liquidaciones realizadas a partir de esa fecha, siempre que el contribuyente acredite que no aumentó el valor de ese inmueble.

El Tribunal Constitucional anuló el impuesto de plusvalías en caso de venta en pérdidas. La sentencia que afectaba a Navarra y a su ley de Haciendas Locales se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio. El Ejecutivo considera que “no procede la devolución de ingresos indebidos” si hubo una liquidación firme del impuesto antes de esa fecha. El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, argumentó ayer en el pleno que se han basado en la jurisprudencia del propio tribunal sobre el principio de “seguridad jurídica” ante actos firmes.

Te recomendamos

PSN PLANTEÓ QUE SÍ SE PAGUE

El PSN presentó una enmienda en la que reclamó que sí se abonen todos los cobros indebidos, al considerar que sólo por un límite temporal no se puede producir ese “agravio comparativo”, explicó la socialista Ainhoa Unzu. Agregó que esperaba del Gobierno y de su socios “otro tipo de sensibilidad” con las personas que han sufrido “una injusticia”.

Esta iniciativa sólo fue apoyada por UPN y el PP. La popular Ana Beltrán avanzó que su grupo reclamará a los servicios jurídicos del Parlamento un informe, ya que dudan que esta solución sea constitucional. Tanto el PSN como el portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, criticaron además que tras meses de retraso, el Gobierno aprobara este proyecto la semana pasada y lo planteara con urgencia, en el Parlamento impidiendo un debate sosegado. “La tramitación ha sido impresentable”, sostuvo Sánchez de Muniáin.

El PSN reclamó sin éxito que se ponga en marcha un mecanismo extrajudicial de conflictos para atender las reclamaciones de contribuyentes afectados y que se habilite un fondo de compensación económica que ayude a los consistorios a hacer frente a la devolución de pagos indebidos.

Lo que el debate no aclaró es qué pasará con esta fuente de ingresos municipal, al reducirse los contribuyentes que tendrán que pagarlo. La ley aprobada recoge un nuevo sistema de cálculo de este impuesto para 2018, dejando un margen de decisión, por ejemplo, en los tipos a aplicar, a los consistorios. Según señaló Adolfo Araiz (EH Bildu), en simulaciones que se han hecho en ayuntamientos que han actualizado su catastro o aplicando el tipo máximo del 25% no habría un descenso de recaudación. La duda es si eso supone que los ciudadanos que tengan que tributar por una venta en la que ha habido un incremento de valor pagarán un impuesto mayor.

Selección DN+