Apenas semana y media después de haberla hecho pública, el Gobierno de Uxue Barkos y el cuatripartito que le sustenta ya han empezado a dar marcha atrás dentro de su propuesta para una nueva reforma fiscal en Navarra.

La rectificación se centra en una de las medidas más controvertidas y con mayor impacto económico, ya que tal y como se planteó en un inicio afectaba a miles de contribuyentes navarros: la desaparición de la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del año 2023 para todos los que en la actualidad tienen derecho a ella.

El pasado lunes, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra se refirieron a la propuesta de cambios fiscales que el consejero Mikel Aranburu presentó el día 8 como un “acuerdo cerrado”. “Es un acuerdo, todos hemos dejado pelos en la gatera y lo vamos a respetar”, dijo Marisa de Simón (I-E); “en principio, no nos vamos a mover”, aseguró Mikel Buil (Podemos); “es un acuerdo cerrado en lo fundamental, en el 99%”, ahondó Adolfo Araiz (Bildu). Pero Geroa Bai reconoció que quería seguir negociando con sus socios una reforma que les hubiese gustado “más prudente”. Así, el cuatripartito ha acordado a lo largo de esta última semana que finalmente no se instaure el régimen transitorio de cinco años. Es decir, que la desaparición de la deducción por vivienda habitual no será retroactiva. Pero sí se mantendrá la propuesta de eliminar la deducción para todos los que compren su piso a partir del 1 de enero de 2018, sin excepciones.

81.000 personas se beneficiaron en Navarra de deducciones por inversión en la vivienda habitual en la campaña de la Renta de 2016, según datos del propio Gobierno, por un total de 82,25 millones de euros. El Ejecutivo ha calculado que, en 2018, las ventajas fiscales por este concepto le costarán 58,5 millones únicamente por los contribuyentes que tienen derecho a ellas y hayan adquirido su piso antes del próximo 31 de diciembre. Fuentes del cuatripartito justificaron este sábado la marcha atrás que han adoptado manifestando que “era de género tonto anunciar algo para 2023”. “Quien gobierne entonces, que decida lo que hay que hacer”, agregaron.

