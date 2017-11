19/11/2017 a las 06:00

La Sierra de Urbasa-Andía es uno de los espacios más maravillosos de Navarra. Al pensar en él, acuden rápidamente a nuestra cabeza rincones como el Nacedero del Urederra, el Balcón de Pilatos, el Bosque Encantado o el igualmente sorprendente Bosque de Artea. Pero los tesoros de este parque natural no se limitan a sus espacios a cielo abierto. En las entrañas de este paraje, una multitud de cuevas y simas (se han localizado más de doscientas) dibujan un paisaje desconocido para muchos. Un tesoro para los amantes de la espeleología... y de la fotografía.

Iker Azikorbe Agirre, guipuzcoano de 41 años y operario de fábrica de profesión, le ha sacado el máximo rendimiento a uno de estos tesoros bajo tierra o 'Lurpeko altxorrak', que es el título de la imagen ganadora. Una excursión, con punto de partida en Larraona, le llevó hasta la cueva de los Cristinos. Junto a un amigo cargó objetivos y flashes e inmortalizó esta sala en la que estalagmitas y estalactitas dibujan sus formas sobre las cristalinas aguas de un lago. Una fotografía que vale 2.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en un hotel con encanto.

“Siempre me ha gustado el arte y el dibujo, pero hasta hace 8 o 9 años no había tocado una cámara; cuando empecé, me di cuenta de que en esta afición se unían dos cosas que me apasionaban: la naturaleza y la pintura”, explica el autor. Habitualmente acostumbrado a la fotografía de exteriores, inmortalizar una cueva se había convertido en un reto personal: “Me intrigaba mucho cómo sería trabajar en ese espacio y elegimos esta cueva porque sabíamos que era accesible sin cuerdas”.

Iker Aizkorbe entra por la puerta grande en la historia de este concurso, que cumple su décimo aniversario. En su primera participación, se lleva el primer premio y una fotografía finalista, ya que es autor también de la imagen 'Mehatsupean' en la que un rayo ilumina el famoso cabezo de Castildetierra.

UN CENTINELA Y UNA FÁBRICA

El segundo premio de este año ha recaído en Eduardo Huarte Huarte. Su obra 'Centinela en Arakil' sorprendió al jurado desde el primer momento de las deliberaciones. La fotografía captura un rincón de las montañas que le rodean a diario, ya que es natural de Hiriberri (Villanueva de Araquil).

Sin duda, la protagonista de la fotografía es la cabra que, inmóvil, otea el horizonte al atardecer. “No me maté de churro”, explica con naturalidad y humor el autor, “porque estaba ya bajando del monte con el frontal encendido y buscando el camino, y al ver de repente la silueta, entre las prisas porque la cabra no se moviera del sitio e intentar bajar para hacer un contrapicado...”. La cabra, sin embargo, aguantó solemne mientras el autor disparaba fotos “con un objetivo manual que tiene ya más de 40 años, fue un momento increíble”.

Fotógrafo desde la temprana edad de 14 años, ya había sido finalista de este concurso, pero es la primera vez que consigue un premio absoluto. “El concurso de Conocer es referencia en Navarra y para mí llegar a la final ya era un premio, así que un segundo puesto es una gran alegría. A lo largo del tiempo he ido aprendiendo a disfrutar también de lo que otros compañeros hacen y todos los años hay fotografías excepcionales”. Eduardo Huarte se lleva 1.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en un hotel con encanto.

El tercer lugar del podio de 2017 es para Pablo Ciáurriz Mañú. Este ingeniero de 31 años es vecino de Orkoien y llegó a la final con 'Restos del pasado'. Se trata de una fotografía clásica de la Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta. “Fue una excursión en octubre del año pasado, con el objeto de hacer las primeras fotografías del otoño, pero todavía estaba todo muy verde”, explica el fotógrafo. Así que terminaron en este espacio disfrutando de la fotogenia de los arcos engullidos por la naturaleza. “Utilicé una exposición larga, para capturar el paso del agua, como una metáfora del paso del tiempo. La luz que viene del fondo y el contraste con las hiedras dibujaron el resto”. 500 euros en material fotográfico y un fin de semana en un hotel con encanto son el premio a esta imagen.

ENTREGA DE PREMIOS

El acto de entrega de premios de este X Concurso fotográfico Conocer Navarra se realizará el próximo 20 de diciembre, a las 19 horas, en el Archivo Real y General de Navarra. Será durante la presentación del número 49 de la revista. También se procederá a inaugurar la exposición con las treinta imágenes finalistas de este 2017. Estas fotografías, igualmente, serán las que ilustren el calendario con el que Diario de Navarra obsequiará a sus lectores el domingo 17 de diciembre y que también será entregado con la próxima revista de diciembre de Conocer Navarra.

El Concurso fotográfico Conocer Navarra está organizado por esta revista de escapadas y Diario de Navarra. Además, cuenta con el patrocinio del departamento de Turismo de Gobierno de Navarra y Eroski y la colaboración de Hoteles Nobles del Reyno, Camera y Reyno Gourmet.

“NIEVE EN ARALAR”, PREMIO DE LA VOTACIÓN POPULAR

Begoña Masa Ocampos, vecina de la localidad guipuzcoana de Berrobi, se ha llevado el premio de la votación popular entre las 30 finalistas con su fotografía 'Nieve en Aralar'. Una imagen que según su autora “trasmite paz” y en la que destaca “la luminosidad, cómo se reflejan las luces en el paisaje blanco”. La autora se ha iniciado en la fotografía de la mano de un fotógrafo navarro, que fue el que le acompañó a este paraje durante una de las nevadas del último invierno. “Habrá que reconocerle que es un buen maestro”, añade mientras sonríe. La autora será premiada con un fin de semana en un hotel con encanto 'Nobles del Reyno'.

UN PREMIO QUE SE PODRÁ DEGUSTAR EN UN PAR DE AÑOS

“Las uvas que salen en la imagen están ahora en barrica y en 2018-19 serán un estupendo crianza, así que es una fotografía que en un par de años se podrá beber”, explica sonriente Daniel Andión Espinal, ganador del premio Reyno Gourmet con su fotografía 'Vendimiando'. El autor se lleva este premio por segundo año consecutivo, 500 euros en productos amparados bajo la mencionada marca. La fotografía está sacada en una finca de Traibuenas propiedad de Bodegas Ochoa, empresa en la que este fotógrafo trabaja como ingeniero agrónomo. “Es una finca que estábamos vendimiando a mano, por eso pude meterme dentro del remolque y hacer esta fotografía”. De ella, el autor destaca la “composición en uve y el cielo”, que lejos de alejarnos del objeto de la fotografía, nos invitan a posar la mirada en las uvas de la variedad tempranillo que reposan a la espera de ser convertida en un excelente vino.

Etiquetas Concurso Conocer Navarra

Selección DN+