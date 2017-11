Las famosas y las redes apoyan a la víctima de la violación de San Fermín

Actualizada 18/11/2017 a las 10:16

Cualquiera con acceso a internet o a las redes sociales ha podido ver alguno de los dos vídeos de apoyo a la víctima de la presunta violación de San Fermín que se han hecho virales. La agresión sexual, ocurrida en 2016, está siendo juzgada estos días en el Palacio de Justicia de Navarra.

YO TE CREO

Este vídeo surge como iniciativa de dos actrices y periodistas madrileñas: Zua Méndez y Teresa Lozano. “Primero te violan, luego te investigan, te espían, en los medios muchos señores aseguran que no hay pruebas suficientes que indiquen que no fue sexo consentido...”. Así comienza el vídeo que, en apenas tres días, ha sido reproducido en casi 200.000 ocasiones en YouTube.

“Yo te creo” nace como respuesta ante el hecho de que el juez haya aceptado como prueba los informes de los detectives contratados por dos abogados de la defensa. “Para mí, hoy España se divide en dos: entre los que hablan de 'presuntos' y los que no. Porque yo no necesito que un juez me diga que podemos creerte (…) Porque si este caso no está claro, no sé qué más evidencias podemos pedir”, continúa el vídeo.

¿CÓMO SE SUPONE QUE DEBE DE COMPORTARSE UNA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN?

“¿Puedo volver a salir de fiesta por la noche?”, “¿Me puedo apetecer seguir viajando sola?”, “¿Puedo volver a subir una foto a Instagram?”. Son algunas de las preguntas que dirigen a la cámara las mujeres que aparecen en este vídeo que cuestiona cuál debe ser la actitud de una mujer que ha sufrido una agresión sexual. Reclaman el derecho a seguir adelante de la víctima: “¿Puedo no querer quedarme siempre en casa?”, “¿Puedo pasar página?”, “¿Puedo no darte pena?”, “¿Puede apetecerme bromear?”.

En esta ocasión, este vídeo ha sido lanzado a las redes por Lola, la sección de mujeres de Buzzfeed, y en él aparecen algunas lectoras de la publicación. Tratan así de responder a aquellos que ponen en tela de juicio si la víctima sufrió realmente o no una violación.

¿Que intentemos rehacer nuestra vida significa que no sufrimos? La manada no son ellos, la verdadera manada somos nosotras. pic.twitter.com/rEzWJZe7aB — LOLA (@BuzzFeedLola) 15 de noviembre de 2017

LAS FAMOSAS, CON LA VÍCTIMA

Son muchos los rostros conocidos de este país los que han querido mostrar su apoyo a la chica y han optado por utilizar sus redes sociales como plataforma para llegar al máximo número de personas posible. Así, Leticia Dolera, quien ha reconocido recientemente haber sufrido una agresión sexual a los 18 años, compartía en Instagram una convocatoria para la manifestación de este viernes en Madrid: “Hoy la manada somos nosotras. Si tocan a una, nos tocan a todas #juntasesmejor”.

Hoy concentraciones en Madrid (calle San Bernardo 45) y Barcelona (Pau Claris con Caspe) en contra de la Justicia Patriarcal. Hoy la manada somos nosotras. Si tocan a una, nos tocan a todas. #juntasesmejor Una publicación compartida de LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 4:43 PST

'La vecina rubia', acostumbrada a lanzar textos en clave de humor, también quiso dar su opinión al respecto. “No es no. Y si dices que sí, también es no. Y si llevabas falda e ibas arreglada, también es no. Y si intentas seguir con tu vida pese al miedo, también es no. Y si alguien intenta hacerte sentir a ti culpable, también es no”, rezaba su publicación.

No es no. #noesno Una publicación compartida de La Vecina Rubia (@lavecinarubia) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 8:37 PST

La actriz de 'Velvet' Miriam Giovanelli subió a su cuenta una fotografía que mostraba un cartel que reproducía la siguiente frase: “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”.

#yositecreo Una publicación compartida de Miriam Giovanelli (@miriamgiovanelli) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 9:59 PST

