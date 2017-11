Barkos dice que "no estamos sangrando a la gente" con la reforma fiscal

Actualizada 17/11/2017 a las 19:09

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha defendido este viernes 17 de noviembre que el objetivo de la reforma fiscal que ha presentado al Parlamento foral es "una mejor redistribución de la riqueza y no tanto de recaudación" y ha precisado así que el efecto recaudatorio es de 28 millones (9 en 2018 y 18 en 2019). Según ha afirmado, "no estamos sangrando a la gente".

En comparecencia parlamentaria a petición de UPN, Barkos ha detallado las modificaciones fiscales aprobadas por el Ejecutivo y ha señalado que se han "consensuado con una mayoría parlamentaria" y que "tiene posibilidades de mejora en la tramitación" en la Cámara.

Busca, según ha dicho, "avanzar en progresividad y en equidad" y "servir para que Navarra se recupere económicamente e impulsar el estímulo de empresas, autónomos y servicios públicos, sin que se produzca un aumento apreciable de la presión fiscal". "La política fiscal debe ser viva", ha indicado.

Barkos ha señalado que Navarra "no es una isla" y ha destacado la "oportunidad de ser vanguardia al ordenar las cosas con un mínimo de sensatez". "La reforma fiscal que hicimos era necesaria y ahora se proponen apuntes y ajustes", ha expuesto.

La presidenta ha manifestado que "no estamos sangrando a la gente" con la reforma fiscal y ha señalado que "el impuesto de Sociedades sigue siendo el ventajoso del Estado" y en el "IRPF tenemos los tipos más bajos para las rentas más bajas y los más altos para las rentas más altas".

En su intervención, la jefa del Ejecutivo ha comentado que "no es cierto que este Gobierno opine que la única manera de encarar ingresos como son las políticas fiscales, iniciativas hay bien evidentes como la manera de tratar los compromisos del Gobierno al contratar servicios, resolver pagos, en el crecimiento de la economía". Y ha manifestado que "la economía navarra está creciendo este año por encima de la media del Estado".

Según ha continuado, "es cierto que durante demasiados años se ha puesto en cuestionamiento la importancia de la bondad de las políticas fiscales, ha habido una demonización de las políticas fiscales". "Parece que la única oferta que un Gobierno pueda hacer sea una rebaja fiscal y no es cierto", ha dicho.

"Desde una perspectiva de responsabilidad y que supere la cobardía de algunas formaciones, hay que poner en valor repartir un esfuerzo, hacerlo equitativo y solidario", ha afirmado, para añadir que "aquí en Navarra ha faltado responsabilidad, es seriedad y un poco más de valentía".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que la reforma fiscal "da una vuelta de tuerca más" y "otras CCAA se convierten en más atractivas". "Llueve sobre mojado porque la reforma fiscal de 2015 ha crujido a los navarros", ha expuesto, para decir a la presidenta que "su credibilidad es cero". "Peor IRPF de España, quitan la deducción por vivienda, empeoran la fiscalidad del ahorro, tipo de sociedades más alto de España", ha censurado entre otras cosas, para afirmar que "no lo entiende nadie".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha indicado que "los impuestos son, para nosotros, un instrumento para que la ciudadanía tenga acceso a unos servicios públicos de calidad". "Esta es una reforma fiscal prudente, que no es la de Geroa Bai, pero que tiene el valor en positivo de ser el resultado del acuerdo entre cuatro fuerzas muy distintas", ha defendido.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha puesto en valor que "este Gobierno está llevando adelante los compromisos del acuerdo programático". "A la derecha no le gusta porque ataca algo que para ellos inatacable como es la propiedad privada", ha dicho, para señalar que "la orientación de esta reforma fiscal es que quien tiene más pague más".

Laura Pérez, de Podemos, ha indicado a la oposición que "falsean la realidad" y "mienten a la ciudadanía diciendo lo que no es". "Esta reforma no hubiera sido necesaria si las cosas se hubieran hecho como se tenía que hacer", ha comentado, para señalar que "se ha tenido que llevar a cabo una reformita para garantizar los servicios públicos". "Nuestra propuesta hubiera sido más ambiciosa", ha afirmado.

La socialista María Chivite ha señalado que "para nosotros ganar 19.400 euros no es vivir con holgura" y ha comentado que "esta reforma fiscal no viene a rebajar la presión fiscal a las rentas medias". "Van a quitar la deducción por vivienda cuando el perfil de quien la tiene no es el de una persona rica", ha expuesto, para criticar que "no es una reforma justa socialmente hablando". "Se carga contra las rentas medias sin ninguna innovación", ha censurado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha expuesto a Barkos que "le ha tocado el peor Podemos de toda España, usted verá si los sigue manteniendo". Ha censurado al Gobierno que "impone una política fiscal confiscatoria, presionado por Bildu, Podemos e I-E y se olvida de la importancia de compararse con CC AA limítrofes". En su opinión, "están llevando a Navarra al precipicio".

Desde I-E, José Miguel Nuin ha afirmado que "es una nueva política fiscal, medida, equilibrada, que selecciona en qué tipos de renta y en qué impuestos se quiere subir la presión fiscal" y ha añadido que "no es nada de indiscriminada". "Consideramos que es una reforma prudente pero que avanza por el buen camino", ha comentado, para señalar que "aquí no se está crujiendo a nadie".

Te recomendamos:

Selección DN+