La Feria Outlet llega a REFENA en su edición de invierno

Actualizada 16/11/2017 a las 12:55

Stock! Feria Outlet Navarra aterriza en Refena este fin de semana para ofrecer a todos los visitantes precios increíbles con descuentos de hasta el 50, 60, 70 y 80% en primeras marcas nacionales e internacionales en todo tipo de artículos: desde moda a complementos, equipación y material técnico para la nieve, accesorios de moto, perfumería, gafas de sol, menaje para el hogar, descanso, gastronomía, deporte, etc.

De este modo, Stock! presenta un total de 500.000 artículos para la temporada de invierno tanto en moda como material técnico para la nieve y la montaña, sofás de primera calidad, zapatillas de las marcas más conocidas en una zona urban, todo tipo de calzado en el stand de Geox o Liberitae, accesorios y ropa para la moto, la cosmética de L’Oreal, Maybelline y NYX Professional Make Up, y mucho más. Se trata también de una cita con la moda, donde Stock! propone disfrutar de descuentos en primeras marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, Dockers, Levi’s, Lois, Bikkemberg, Napapijri, Timmberland, Pura López, United Colors of Benetton, Alcott, Asics, Onitsuka Tiger, Franklin Marshall, Skunfunk, Gas, Xti, Date, Ralph Lauren, Armani, Gant, Hispanitas, Pitillos, Martinelli y mucho más. Además, no faltarán las mejores gafas de sol para todos los estilos: gafas deportivas como las Oakley o Arnette, gafas clásicas que nunca pasan de moda como son los modelos de Ray-Ban ideales para cualquier gusto o las gafas de sol Carrera.

El domingo a las 14.00 horas se realizará el sorteo de un cheque de 1.000 euros

El punto de encuentro de la moda urban Stock! se ha consolidado como la cita por excelencia para los amantes del skate, snow, surf, street wear… y reúne en cada edición a una importante selección de las tiendas del sector con las mejores marcas del panorama nacional e internacional como DC, Burton, Vans, New Balance, Adidas, Circa, O´Neil, Converse, Carhartt, Volcom, Etnies, Reef, Santa Cruz, Grimey, Dickies, Supra, Globe, Dutch Delight, Grimey, Frenchurch, Electric, Obey, The Hundreds, DGK, etc. donde se podrán adquirir zapatillas, carteras, gorras, camisetas, chaquetas, cinturones, carteras, material técnico de skate y snow, etc. Stock! Feria Outlet Navarra

Además, los amantes de la nieve, la montaña, el trekking y el snow están de suerte pues encontrarán fantásticos descuentos en moda y material técnico en marcas como DC, Quiksilver, Burton, Trangoworld, Patagonia, Helly Hansen, Salomon, Analog, +8000, Newwood Adventure, Izas, Waterproof, Geographical Norway, Brooks, Canadian Peak, etc.

Sorteo de 1000€

El domingo 19 de noviembre a las 14 horas se realizará un sorteo de un bono de 1.000 euros para gastar en Stock! Feria Outlet Navarra entre todos los visitantes al evento. Para participar, los asistentes solo tendrán que rellenar un cupón que se les dará con la entrada y depositarlo en la urna habilitada para ello.

Novedades

Las food trucks y el ocio invaden Refena La zona de ocio será un espacio clave en el evento ya que contará con una zona infantil con servicio de guardería gratuito y entretenimiento con juegos, pintacaras y globoflexia; una amplia zona gastro con variedad de productos: embutidos ibéricos, quesos, conservas, vinos, licores gallegos, dulces del mundo, pizzas, pasta fresca, zumos naturales, smoothies, mojitos. Además, a la oferta se incorporan una fantástica selección de food trucks con deliciosas propuestas gastronómicas como los perritos calientes de salchicha o ternera troceada, las hamburguesas gourmets de Julieta Street Food, los bocadillos de bacalao, salmón o pollo de Street Rols o las exquisitas pizzas de la Rodante, entre otros.

