Actualizada 16/11/2017 a las 13:00

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha señalado que "hay que profundizar en un mayor control" sobre el cumplimiento de la normativa de los centros escolares concertados y ha abogado por "mayor presencia de inspección para tener más información".



Solana ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Podemos sobre las medidas de inspección educativa que realiza el departamento de Educación para "comprobar que los centros concertados cumplen la normativa relacionada con el cobro de servicios que deberían ser gratuitos".



La consejera ha explicado que "Inspección hace supervisión del cumplimiento de la ley". "Si no se respeta la ley y no se garantiza la gratuidad de la educación obligatoria en los centros concertados se estaría vulnerando la ley", ha dicho.



"Toda la norma nos conduce al mismo punto, que los centros concertados están obligados a respetar la norma y garantizar la gratuidad, es verdad que hay muchas dudas por parte de padres y madres pero hay muy pocas denuncias", ha añadido.



Según ha precisado, "Inspección educativa recoge sobre todo en campañas prematriculación muchas dudas pero generalmente no pasan de ser dudas, cuestiones que no concluyen en denuncias". "Inspección educativa puede proceder hasta ahí", ha expuesto.

Solana ha indicado que "creemos que hay que profundizar no solo por esta parte en un mayor control, en mayor presencia de inspección para tener más información y estamos colaborando con Comptos en el trabajo de auditoría que está llevando a cabo".



"Desde el departamento se está poniendo más esfuerzo no sólo en este tipo de cuestiones sino también en empezar por compendiar todas aquellas partidas que dentro del Presupuesto van dirigidas a la educación concertada, que están muy dispersas..., y a partir de ahí podremos hacer un avance importante", ha comentado.



La parlamentaria de Podemos Tere Saez ha señalado "la importancia de que el dinero público tenga un verdadero control". "Apostamos por la escuela pública de calidad", ha indicado.

