16/11/2017 a las 06:00

El fiscal considera que Francisco Javier Nieto Jiménez, que en enero de 2017 confesó haber matado a su pareja en el domicilio que ambos compartían en Burlada, es responsable de un delito de asesinato y solicita para él una pena de 22 años de cárcel.

Considera que en los hechos concurren la agravante de parentesco (convivían desde mayo de 2015) y la atenuante de confesión. El acusado se entregó en dependencias de la Policía Nacional dos días después del crimen, admitiendo haber matado a su pareja, Blanca Esther Marqués, y posteriormente haberse deshecho del cuerpo arrojándolo al río en Arre. En su momento, la defensa calificó de homicidio lo sucedido, lo que podría conllevar una petición de pena de entre 10 y 15 años de prisión.

En las conclusiones provisionales de su escrito de acusación, el fiscal sostiene que el acusado conoció a la víctima en 2014 y poco después inició una relación sentimental con ella. Desde mayo de 2015 ambos convivían en el domicilio de la mujer, en Burlada.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas del sábado 14 de enero de 2017, cuando la pareja regresó al domicilio, donde reanudaron una discusión que ya habían iniciado previamente a raíz de un viaje que había reservado el acusado. La pareja se encontraba en el salón de la vivienda y, en un momento dado, recoge el fiscal, la mujer le dijo que era “un mantenido” y le pidió que se fuera de la casa.

A continuación, la mujer se encaminó por el pasillo hacia la puerta del salida del piso. El acusado la seguía detrás y “aprovechando esta circunstancia”, la agarró por el cuello. Ambos cayeron al suelo, pero el hombre continuó agarrando del cuello a la mujer hasta que le produjo la muerte por asfixia.

El escrito destaca que el ataque se produjo por la espalda, que la mujer no se esperaba que la fuera a agarrar del cuello y que el hombre medía 12 centímetros más. Además, era más corpulento, “lo que unido a la fragilidad de la mujer y al ataque por la espalda impidió que ella pudiera defenderse”.

Tras estos hechos, el acusado se marchó de la casa, a la que regresó por la noche. Esa madrugada, sobre las 5.30 horas, envolvió el cadáver en una manta y se trasladó en coche a Arre. Desde el puente de la Trinidad, arrojó el cuerpo al río.

Al día siguiente, un amigo de la víctima se extrañó de que ésta no le avisara de que no iba al trabajo. Extrañado ante su ausencia, la llamó por teléfono y, al no contestar, fue a su domicilio, iniciando la búsqueda de la mujer. Esa misma mañana, sobre las 10.25 horas, el acusado se presentó en dependencias de la Policía Nacional y reconoció haber matado a su pareja y arrojado su cuerpo al río.

14.627 € POR LA BÚSQUEDA EN EL RÍO

El Gobierno de Navarra, personado en el proceso, reclama al encausado los gastos derivados de la búsqueda y rescate del cuerpo de Blanca Esther Marqués en el cauce del río. Ascienden a 14.627 euros. El acusado admitió haber arrojado el cadáver desde el puente de la Trinidad de Arre al río Ultzama.

Tras una intensa búsqueda en el cauce del río por parte del Grupo de Rescate Acuático y otros efectivos, su cuerpo apareció el viernes 20 de enero a 6 kilómetros de allí, en el Arga. Además, en su escrito, el fiscal solicita también una indemnización de 80.000 euros para la madre de la víctima y 30.000 para cada uno de los tres hermanos.

