Actualizada 16/11/2017 a las 10:53

Los portavoces de los grupos de la oposición parlamentaria han criticado hoy la decisión del Ejecutivo de aprobar el Decreto sobre el uso del euskera en la Administración, cuya "paralización inmediata" han pedido PPN y PSN, mientras que UPN ha solicitado su derogación en 2019.



"No vamos a esperar a que se ponga en marcha", ha explicado la portavoz popular, Ana Beltrán, en declaraciones a los medios antes de la sesión de control al Gobierno.



La popular ha anunciado la posibilidad de presentar un recurso que paralice dicha medida: "Lo primero que vamos a solicitar, si lo presentamos, que lo más probable es que sí, es la suspensión cautelar".



En este sentido, ha considerado que "lo importante no es esperar a luego retirarlo, como ha dicho algún otro partido", sino "conseguir que no se aplique para que no entre en la Administración".



Además, ha señalado que "el hecho de que no haya cambiado prácticamente nada" a pesar de la petición de modificaciones por parte del Consejo de Navarra, es el motivo por el que podría prosperar la suspensión cautelar.

En la misma línea se ha mostrado la portavoz socialista, María Chivite, que, más allá de leer "a trazo grueso las pequeñas modificaciones que ha hecho el Gobierno", ha considerado que se trata de un "mero maquillaje para intentar contentar al Consejo de Navarra", con lo que se sigue "sin cumplir con la normativa".



"El PPN ha dicho que lo va a recurrir -ha añadido-, esperamos que se paralice y no se lleve a cabo".



Por su parte, el portavoz regionalista, Javier Esparza, ha trasladado el compromiso de la formación de derogar el decreto "porque es injusto" y "rompe la igualdad de oportunidades".



"Que los ciudadanos tengan claro que en 2019 derogaremos este decreto", ha aseverado.

