Actualizada 15/11/2017 a las 16:11

Cuatro policías municipales y tres policías forales que intervinieron tras la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 han ratificado este miércoles en la tercera jornada del juicio los informes que elaboraron tras su actuación.

Los cuatro agentes de la Policía Municipal de Pamplona que en primer lugar atendieron a la joven madrileña tras la supuesta violación grupal han asegurado que la actitud de la chica no parecía fingida.



Según ha dicho a los periodistas al término de la tercera sesión del juicio el abogado de la acusación, Miguel Ángel Moran, no ha habido ninguna contradicción en la declaración de estos agentes, que se ha prolongado alrededor de dos horas y media.



Por su parte, Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los cinco andaluces acusados como presuntos autores de la violación, ha rehusado comentar estos testimonios.



"No puedo ni debo ni quiero entrar en el análisis del contenido de las declaraciones", "no te voy a decir ni que sí que no", ha respondido al ser preguntado, y ha añadido que estaba "sorprendido profundamente" por la versión del testimonio de la joven que han publicado algunos medios ya que "no se parece absolutamente nada a la declaración".



Según este letrado, "se está empezando una especie de campaña para dudar de la imparcialidad del juzgado, poniendo en duda las prácticas de determinadas pruebas, la admisión de determinadas pruebas o diferentes actuaciones", por lo que ante "las críticas" que "se puedan estar vertiendo" ha pedido "respetar la actuación judicial".



La tercera sesión del juicio ha comenzado con la declaración de una agente de la Policía Municipal, quien ha accedido a la sala a las 10.00 horas para declarar durante cerca de 40 minutos ante las partes y la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal sentenciador.



El resto de agentes de la Policía Municipal han testificado cada media hora, con cierto retraso sobre el horario previsto.



De esta forma, a las 12.30 horas, ha finalizado las declaraciones de los cuatro agentes municipales y, tras un receso de 20 minutos, ha entrado a declarar, siempre a puerta cerrada, el primero de los tres policías forales citados.



Los tres han declarado consecutivamente a intervalos de media hora para explicar su papel en la identificación de los acusados en el callejón de la Plaza de Toros a la hora del primer encierro de los Sanfermines de 2016.



Antes habían sido identificados por las cámaras que hay en el recorrido del encierro por agentes de la Policía Municipal, el mismo cuerpo que sobre las 03:30 horas fue alertado de que una pareja había encontrado a la chica llorando en un banco de la Avenida Roncesvalles, escasos minutos después de producirse la supuesta violación grupal en un portal próximo.



Para las sesiones de jueves y viernes, cuarta y quinta, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha citado a declarar a otro nueve agentes de la Policía Municipal de Pamplona y cuatro más de la Policía Foral.



También están llamados para este jueves tres testigos: el portero de un hotel, una vecina del portal número 5 de la calle Paulino Caballero, donde ocurrieron los hechos, y la persona que encontró el móvil de la joven que uno de los acusados, un guardia civil, reconoció el primer día de juicio que le había "sustraído".

