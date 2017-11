Actualizada 15/11/2017 a las 21:41

Es un cocker spanier, tiene siete años, pesa 17 kg, está enfermo y se ha perdido. Su dueña, Daiana Fogacho, está desolada, lleva buscándolo desde el domingo 5 de noviembre, cuando se perdió en las inmediaciones de la Venta Andrés. El perro volvía desde el campus de la Universidad de Navarra, por donde le suelen pasear, hasta su casa en Echavacoiz Sur, "porque sabe volver solo", afirma la joven Daiana, de 22 años que vive junto a su madre.

No creen que le haya pasado algo porque la hubieran encontrado, han recorrido la vereda del río Sadar, han pasado por todos los 'pipicanes' de Pamplona, han puesto carteles... Quieren tanto encontrarle, que ofrecen 1.500 euros si lo entregan en buenas condiciones. "Y no más porque no podemos", afirman. Se ha puesto en contacto con asociaciones de perros perdidos, con protectoras de animales, perreras... pero nada. "La han tenido que robar porque es de reza y sus cachorros podrían valer dinero", dice con la voz entre cortada Daiana. "Nos ha ayudado mucho en momentos difíciles, a mi madre le da mucho cariño, estamos destrozadas", cuenta. No quiere dar su nombre ni contar que pienso especial usa porque teme que si el perro ve que el ladrón comienza a tratarle bien, piense que es su dueño.

Está enfermo:

Tiene una enfermedad en el estómago por la que necesita un pienso especial. Además, le iban a operar próximamente unos bultos que tenía en el estómago. Daiana está preocupada porque sabe que, en caso de que la hayan robado, no le pueden llevar al veterinario porque leerían el chip identificativo o verían que se lo han quitado.

El domingo que se perdió, fueron a la Policía Foral, pero les dijeron que esperaran un poco porque podía aparecer. Poniendo carteles en el 'pipican' de Barañáin el jueves pasado, un vecino se solidarizó con su pérdida y le está ayudando en la búsqueda. "Estoy muy agradecida a todo el mundo que está compartiendo en Facebook o en Instagram, y eso que yo ni tengo. Me han llamado y me han dado apoyo, por gente mala que roba hay muchísimas buenas personas", afirma Daiana. Anteyer volvió a la Policía Municipal y se mostró enfadada porque le aseguraron que no toman denuncias de perros perdidos. Así que volverá a la Foral, pero no tiene muchas esperanzas. Ahora sólo espera que su caso se extienda lo máximo posible y alguien le de una noticia.

