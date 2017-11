Actualizada 13/11/2017 a las 11:53

El juicio por la violación de la joven madrileña en los Sanfermines del año pasado se ha iniciado con las cuestiones previas planteadas por las partes.



Con doce minutos de retraso sobre la hora prevista ha comenzado la vista oral, que se desarrollará hasta el día 24 a puerta cerrada para preservar la intimidad de la chica.



En las cuestiones previas el abogado de uno de los acusados pedirá que Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona no puedan ejercer la acusación popular puesto que no son asociaciones sino instituciones y a estas se les permite ese papel en casos de violencia machista, que no es este.



Tanto el Gobierno como Ayuntamiento son las artes que mayores condenas piden para los cinco procesados, 25 años y 9 meses, y 25 años y 6 meses, respectivamente, mientras que la denunciante reclama 24 años y 9 meses y la Fiscalía 22 años y 10 meses por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y otro de robo con intimidación.



Por su parte, el abogado Agustín Martínez Becerra, que representa a tres de los cinco procesados, ha asegurado a su llegada al Palacio de Justicia que sus clientes mantienen su inocencia.

Martínez ha sido el único letrado que se ha parado brevemente ante los numerosos medios de comunicación presentes en el lugar, a los que ha comentado que al término de la sesión hará un comparecencia.



Con treinta medios acreditados a pesar de que todo el juicio se va a desarrollar a puerta cerrada, parece que solo este letrado está dispuesto por ahora a ofrecer alguna información.

Martínez ha llegado al Palacio de Justicia minutos después de las 09.00 horas y sus primeras palabras han sido para confirmar que sus clientes se consideran inocentes.



Se trata de José Ángel P.M., Jesús E.D. y Ángel B.F, todos ellos en la prisión de Pamplona desde hace 16 meses, mientras que el guardia civil Antonio Manuel G.E, y el militar Alfonso Jesús C.E., representados por Jesús Pérez y Juan Manuel Canales, están presos en la cárcel miliar de Alcalá de Henares.