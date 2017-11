Actualizada 13/11/2017 a las 18:55

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, ha insistido en la necesidad de contar con un nuevo juzgado especializado en las demandas relacionadas con las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios, a la vista de que el número de las presentadas supera todas las previsiones y no resulta viable encomendar su resolución a los juzgados existentes, incluso reforzándolos.

La consejera ha hecho estas consideraciones en la reunión celebrada este lunes en Madrid con representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia, para evaluar la marcha del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio por el CGPJ para hacer frente al aumento de los citados litigios y estudiar las necesidades del mismo.

La propuesta del CGPJ para Navarra fue "especializar el Juzgado nº 7 de Pamplona, para el conocimiento y tramitación de las cláusulas abusivas en contratos de financiación con garantías reales", es decir, las llamadas cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. La especialización suponía que el Juzgado nº 7 debía asumir todos los asuntos de la Comunidad Foral, independientemente de los partidos judiciales existentes, circunstancia que fue criticada por los colegios de abogados porque los desplazamientos causaban un perjuicio al justiciable.

Para asumir la nueva carga de trabajo el CGPJ propuso como letrada de la Administración de Justicia a la propia titular del Juzgado, en prolongación de jornada, y para resolver, es decir, para actuar como Juez, los alumnos en prácticas de la última promoción de la Escuela Judicial.

Mientras tanto, el Gobierno de Navarra hubo de adscribir al citado Juzgado nº 7 a tres funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia: 1 gestor, 1 tramitador y 1 de auxilio judicial.

PROPUESTA DEL CGPJ

En la reunión de este lunes por la mañana el Consejo General del Poder Judicial ha transmitido verbalmente a los representantes de Justicia, del Ministerio y de las comunidades autónomas una propuesta consistente en continuar con la especialización de los juzgados en la materia por la vía de involucrar a los titulares de los que les fueron atribuidos esa clase de asuntos a través de dos métodos: eximirles del reparto de asuntos y/o incentivarles económicamente.

La propuesta no ha sido acordada este lunes, habiendo manifestado su oposición casi todos los presentes, sobre todo los de las CCAA quienes, como la consejera navarra, han planteado que no es de recibo tener que asumir compromisos de dotación de personal a esos juzgados, mientras que el Ministerio de Justicia no asume las suyas, como son la asignación de letrados de la Administración de Justicia, y el nombramiento de jueces propuestos por el Consejo.

Ya en el mes de mayo la consejera Beaumont advirtió, en respuesta a una petición de informe hecha por el CGPJ y en contacto con la Judicatura navarra, que "no era una solución que el Juzgado nº 7 asumiera todas las demandas que se refiriesen a este asunto, y no nos equivocamos porque ya se está dando esa situación".

MEDIDAS DE REFUERZO

En el caso de Navarra los tres Jueces que han desarrollado esta función han señalado, a día de hoy, vistas hasta el verano de 2018, y se contiene la agenda hasta no conocer la decisión última sobre la continuidad o no de este Juzgado especializado. El número de demandas registradas a 31 de octubre de 2017 asciende a 1615 (solo entre el 1 de junio y el 8 de septiembre llegaron 850 demandas), desbordándose todas las previsiones manejadas por el CGPJ y por el Ministerio de Justicia.

Desde el mes de junio, y de acuerdo con el mandato del CGPJ, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra ha dotado al Juzgado nº 7 de las tres plazas señaladas de gestor, tramitador y de auxilio, y a partir del 8 de septiembre ha reforzado el personal adscrito a dicho Juzgado con un tramitador más y otro gestor, y finalmente el 2 de octubre se ha incorporado otro tramitador.

En consecuencia, en el que sería el Juzgado 7 de 1ª Instancia trabajan actualmente 2 gestores, 3 tramitadores y 1 funcionario de auxilio judicial. En el puesto de letrado/a sigue la titular del Juzgado, sin tener refuerzo, al no haberse atendido la solicitud del TSJ de Navarra sobre apoyo para este puesto, que está desbordado por tener que atender tanto al Juzgado ordinario como al especializado.

Debe destacarse también que la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra es la competente para resolver los recursos que se produzcan contra las sentencias que dicte el Juzgado 7, y ya ha anunciado la necesidad de contar también con refuerzos para su tramitación.

POSICIONAMIENTO DE LOS JUECES

La Junta de Jueces de Pamplona consideró, en su reunión de fecha 7 de septiembre, que la gran cantidad de demandas recibidas relacionadas con las cláusulas suelo y gastos hipotecarios "hace necesario ya no solo la creación del Juzgado bis sino incluso el nombramiento de un juez de refuerzo". Además, teniendo en cuenta que se ha aprobado entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las CCAA la creación de 89 Juzgados nuevos a partir de enero de 2018, entre los que se incluiría el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Pamplona, la Junta de Jueces añade que "este juzgado que ahora se reclama es ajeno e independiente a la próxima creación del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Pamplona, que responde a la situación de excesiva carga de trabajo que los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona vienen soportando y que motivó que incluso tuvieran que adoptarse medidas de refuerzo".

Asimismo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra adoptó un acuerdo, en su reunión del pasado 9 de octubre, en el que propone, visto el número de asuntos ingresados por el Juzgado de primera instancia nº 7 de Pamplona "la creación de un Juzgado bis, con un juez, un letrado de la Administración de Justicia a jornada completa y no en prolongación de jornada o auto-refuerzo, como existe en la actualidad, haciendo suyo, además, lo acordado por la Junta de Jueces de Pamplona en su reunión de fecha 7 de septiembre en el que se considera que el Juzgado bis que ahora se reclama es ajeno e independiente a la próxima creación del Juzgado de Primera instancia nº 9 de Pamplona".

