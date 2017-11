La UPNA recibe más de 900.000 euros de la UE para el programa Erasmus+

Actualizada 13/11/2017 a las 14:34

LA UPNA RECIBE MÁS DE 900.000 EUROS PARA ACCIONES ERASMUS+ Y UN PROYECTO JEAN MONNET QUE SE DESARROLLARÁN ESTE CURSO

El Vicerrectorado de Internacionalización es el encargado de solicitar y gestionar el presupuesto de estas convocatorias

La Universidad Pública de Navarra (UPNA), a través de su Vicerrectorado de Internacionalización, ha recibido un total de 904.645 euros de la Unión Europea para el desarrollo de acciones recogidas en el programa Erasmus+ (movilidad en el ámbito de Educación Superior y cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas) y un proyecto enmarcado en las “actividades Jean Monnet”, todo ello a desarrollar en este curso 2017-18.

La primera de las acciones enmarcadas en Erasmus+ es el programa de movilidad de estudiantes, profesorado y personal administrativo, en el que la UPNA gestionará 238 plazas con universidades europeas (con una financiación de 398.000 euros) y 46 plazas con Estados Unidos, Guatemala, Cuba, El Salvador, Bolivia, Perú y Palestina (con 138.240 euros).

En cuanto a la “Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas", las dos solicitudes presentadas en el ámbito de asociaciones estratégicas en las que participaba la UPNA han resultado seleccionadas, por un importe total de 368.405 euros.

ACCIONES DE COOPERACIÓN E INNOVACIÓN

Las solicitudes presentadas en el marco de la “Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas" son, por un lado, una aplicación de realidad aumentada en simulación clínica (proyecto denominado ARSIM2CARE), que será financiada con 294.910 euros. Consiste en el diseño de un software para la integración de la realidad aumentada a la actual metodología de simulación utilizada en las instituciones de educación superior, que facilitará el aprendizaje de procedimientos técnicos invasivos a los futuros profesionales de la salud.

La entidad coordinadora del proyecto es la UPNA y participan otras dos instituciones de educación superior: la Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal) y la Erasmushogeschool Brussel (Bélgica), además de la empresa navarra Industrial Augmented Reality (España).

El segundo de los proyectos, en el que participa la UPNA como socia, se llama “At Home”, y es la continuación de uno anterior llamado PEHTRA y coordinado por el Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Aquitaine (IRFSS), en el que participan también como instituciones socias la Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (Francia), Pour la Solidarité (Bélgica), el Instituto Politecnico do Porto (Portugal), la Obra Diocesana de Promoçao Social (Portugal) y Collectif Formation Societé (Bélgica).

En este proyecto se prevé desarrollar varias herramientas para la adquisición de competencias básicas en la ayuda a domicilio, como un vídeo de presentación de la profesión de trabajo a domicilio, una serie de MOOCS (cursos formativos “online” impartidos desde las universidades), y una aplicación para el móvil. La UPNA recibirá 52.195 euros de un total de 321.085 asignados a este proyecto.

CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES EN LA UNIÓN EUROPEA

La solicitud de módulo dentro en las “actividades Jean Monnet” que presentó la UPNA también ha sido aceptada. Su título es “Libre circulación y desplazamiento de trabajadores nacionales y de terceros países en la UE” y el objetivo principal del proyecto es analizar la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea y, en particular, afrontar algunos de los retos que plantea la normativa en la materia dentro del contexto económico y social. Será financiado con un total de 21.300 euros.

Las acciones Jean Monnet son la parte de Erasmus+ dedicada a impulsar en todo el mundo la excelencia de la educación superior en los estudios con temática de la Unión Europea. Su objetivo es construir puentes entre universidades, investigadores y políticos de los países miembros y su prioridad es el estudio y la investigación en el ámbito de la integración de la UE y comprender el lugar de Europa en un mundo globalizado.

Selección DN+