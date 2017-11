Alicia Carlosena, una ingeniera navarra en Sídney

13/11/2017 a las 06:00

Seguro que muchos coincidirán: subirse en el coche tras una larga jornada de trabajo y aprovechar el trayecto para hablar por teléfono con la familia. Sin embargo, a la inmensa mayoría no le ocurrirá como a Alicia Carlosena Remírez. Ella debe medir muy bien el tiempo para que la llamada en el frenético tráfico nocturno rumbo a casa no saque de la cama a sus padres. Y no porque se acuesten pronto, sino por lo contrario. Desde hace 21 meses esta pamplonesa desarrolla en Australia su carrer

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor