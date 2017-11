Actualizada 10/11/2017 a las 17:46

El sindicato CSIF considera que la propuesta de OPE de Educación en Secundaria y FP debería haberse planificado mejor, para que las especialidades que se convoquen el próximo año 2018 permitan la estabilización docente y reducir la tasa de interinidad, tanto en Secundaria como en FP. A juicio de CSIF “se debería considerar un aumento de las plazas previstas, si fuera posible, a través de una OPE extraordinaria y si ésta no llega a tiempo, convocar sólo aquellas especialidades donde se puede lograr acercarse a una estabilización por debajo del 8% de la plantilla, dejando pendientes de convocar aquellas otras especialidades donde es claramente necesario un aumento de las plazas ofertadas como Matemáticas, Tecnología, Inglés o aquellas otras especialidades donde ni siquiera ha habido oferta”.

Para CSIF “el Acuerdo firmado con el Ministerio de Hacienda el pasado 29 de marzo para la estabilización de interinos, no se está cumpliendo con esta convocatoria, puesto que sólo ha tenido en cuenta la tasa de reposición de efectivos y no la nueva tasa de estabilización. El propio Departamento de Educación ya ha anunciado una próxima OPE extraordinaria, pero no entendemos por qué no se ha negociado ni planificado este nueva OPE conjuntamente con la actual. Desde CSIF se insiste en que es absolutamente necesario una planificación plurianual de las convocatorias de oposiciones, de acuerdo con las necesidades reales de la plantilla y en coordinación con las demás Comunidades Autónomas.

Respecto a la convocatoria de Maestros en 2018, desde CSIF se apoya el manifiesto de la asamblea de Maestros. Igualmente, está estudiando la respuesta que el Defensor del Pueblo ha remitido al sindicato este viernes por la mañana, respecto de la obligatoriedad de la convocatoria de las plazas ya ofertadas, y va a remitir a esta Institución una solicitud con las aclaraciones oportunas.