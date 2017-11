Actualizada 07/11/2017 a las 13:13

La historiadora pamplonesa afincada en Estados Unidos Marysa Navarro, que esta tarde será investida doctora honoris causa por la Universidad Pública de Navarra, ha asegurado que, si no se habla sobre los "enfrentamientos del pasado", no es posible establecer una "convivencia verdadera".



Navarro ha valorado en conferencia de prensa el "esfuerzo" del Gobierno de Navarra para "ir más allá" en materia de memoria histórica y ha lamentado que no se realice el mismo trabajo en otras partes de España.



La historiadora ha puesto el ejemplo de Estados Unidos, donde se están produciendo "enfrentamientos fuertes, duros", sobre todo desde la presidencia de Trump, sobre la guerra civil americana, porque "hay monumentos que quieren decir una cosa para unos y otra cosa para otros".



La versión oficial sobre estos monumentos, ha dicho, es la de "los que perdieron la guerra pero tienen el poder", que son "los blancos del sur".



"La rabia, la ofensa" por esa versión oficial, ha agregado, ha existido siempre, pero recientemente "los movimientos por la identidad de la población negra" han adquirido "los derechos que nunca habían tenido de verdad" y se han visto representados por un presidente, Barack Obama, "cosa inaceptable para ciertas regiones de los Estados Unidos, las del sur".



Navarro ha subrayado al respecto que, "si no se empieza a trabajar, a hablar, a escribir, a exponer, a explicar los enfrentamientos del pasado, no hay manera de establecer una convivencia verdadera, porque hay un sector que perdió y sufrió y otro que ganó y refrota el triunfo a este primer sector, lo quiera o no".



A su juicio, "hay mucho de eso todavía en España" y por ello "la posibilidad de corregir eso es no una posibilidad, es un deber, y me da pena que en muchas partes de España no se haga y me satisface que en Navarra haya esfuerzo y compromiso por hacerlo".



La historiadora, que está escribiendo dos libros, uno sobre la Comisión Interamericana de Mujeres de 1928 y otro sobre la historia de la Guerra Civil en Navarra, es autora de la biografía de Eva Perón 'Evita' (1983), varias veces reeditada desde entonces.



Navarro ha aseverado que no se plantea escribir una nueva biografía, un trabajo que ha reconocido que es "muy duro", tampoco la de Hillary Clinton, ha señalado al ser preguntada por la última candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.



En ese sentido, Navarro ha comentado que votó por Clinton, aunque no le gusta. "Me cuesta y me duele decirlo", pero "no le tengo fe, no la creo", ha afirmado la historiadora, que ha criticado a la política demócrata porque decidió casarse con Bill Clinton, pero también "había que estar en las calles de Nueva York" defendiendo los derechos de las mujeres.



La nueva doctora de la UPNA ha resaltado que, durante la presidencia de Bill Clinton, Hillary "tampoco se metió en cosas de mujeres, nos abandonó durante mucho tiempo".



Navarro, hija de un maestro que ejerció en Aoiz y Falces y que fue inspector de Primera Enseñanza durante la II República, tuvo que exiliarse junto a su familia durante la Guerra Civil y, tras pasar su infancia en Francia y su adolescencia en Uruguay, se marchó a Estados Unidos para ingresar en la Universidad de Columbia (Nueva York).

Trabajó durante varias décadas como profesora universitaria, fundamentalmente en el Darmouth College, universidad de Nuevas Inglaterra que, al jubilarse en 2010, la nombró catedrática emérita tras 42 años de docencia.



La actividad investigadora de Navarro se centró en la nueva historiografía feminista y en la historia de las mujeres en América Latina, sobre todo en el siglo XX.



Navarro, la primera mujer en ser investida doctora honoris causa de la UPNA, ha sido profesora visitante en universidades de cinco países (España, Estados Unidos, México, Reino Unido y Uruguay) y presidenta de LASA (siglas en inglés de la Asociación de Estudios Latinoamericanos), lo que le llevó a participar como observadora en los Acuerdos de Paz de Esquipulas II firmados en 1987, que pusieron fin a los conflictos armados de Centroamérica.