Actualizada 07/11/2017 a las 14:08

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha entregado este martes a la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, el proyecto de Presupuestos de Navarra para 2018, aprobado por el Gobierno en sesión extraordinaria y que es "el de mayor consenso posible que puede haber en este momento".



El proyecto de Presupuestos tiene un techo de gasto no financiero de 3.883 millones de euros, una subida del 4,07% con respecto al año anterior, lo que supone 151,8 millones de euros más. Además, el gasto financiero supondrá para el próximo ejercicio 274 millones de euros.



En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha señalado que ahora comienza el trámite parlamentario para este proyecto de ley, que "se enriquecerá a través de las correspondientes enmiendas"; un proyecto que "está totalmente consensuado con el cuatripartito". "Es cierto que a nadie satisface completamente, cada uno de los navarros tendríamos nuestro propio Presupuesto, pero es el de mayor consenso posible en este momento", ha dicho.



Este miércoles, día 8, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento tienen previsto reunirse, a las 9.15 horas, para acordar el procedimiento y el calendario de tramitación parlamentaria del proyecto, cuya competencia corresponde a la Comisión de Hacienda y Política Financiera.

A partir de la publicación del proyecto, se abrirá un plazo durante el cual los grupos de la Cámara podrán formular enmiendas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

"PROS Y CONTRAS"



Sobre las críticas al Presupuesto realizadas este lunes por Podemos, Aranburu ha indicado que "en las reuniones con el cuatripartito ha habido bastante consenso pero no todos están conformes con todas las partidas, que son muchas". "Es natural que cada grupo tenga su propia visión del Presupuesto y en el juego parlamentario de enmiendas habrá un debate para llegar a un mayor o mejor consenso", ha añadido.



El consejero ha indicado que reuniones como la de este lunes del Consejo Económico y Social "son bastante interesantes porque los que participan hablan de los pros y contras del anteproyecto; yo me suelo quedar con los pros". "Hubo muchas valoraciones positivas que se hicieron por parte de todos y otras no tan positivas porque cada uno ve su punto de vista, y el punto de vista sindical no es el mismo que el de las organizaciones empresariales o de los consumidores o de la UPNA o de la FNMC", ha expuesto.



En este sentido, Aranburu ha señalado que "el consenso, la participación y el debate es lo que enriquece el Presupuesto; es quizás el Presupuesto más participativo que hemos tenido precisamente porque tenemos más experiencia". "Durante todo el año los departamentos como los grupos políticos van aportando sus ideas para reconducir las partidas presupuestarias", ha comentado.



Sobre las modificaciones tributarias, el consejero ha indicado que se presentarán este miércoles y "no se trata tanto de una modificación en términos de recaudación, sino modificaciones ante una filosofía del sistema tributario para ir reconduciéndolo hacia un sistema más equitativo e igualitario, que es lo que está en el fondo del acuerdo programático".



El titular de Hacienda ha explicado que el Presupuesto "está muy comprometido en muchas de las partidas, son compromisos que por ley están sometidos a una finalidad muy concreta; y en aquellas partidas en las que cabe la posibilidad de cambio, que es donde se ejercitan las políticas públicas, con un consenso de mayoría del Parlamento se podrían hacer cambios vía enmiendas". "Será un trabajo del Parlamento en el que nosotros ayudamos orientando desde el punto de vista jurídico", ha añadido.