Actualizada 21/09/2017 a las 13:02

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha indicado que la subida del precio de los Grados en la UPNA se debe a la inflación y ha destacado la bajada del precio de los másteres.



Solana ha respondido a una pregunta sobre la subida de los precios de los estudios de grado en la UPNA, presentada por Izquierda-Ezkerra, y ha señalado que la subida se debe al incremento de la inflación interanual.

Según ha detallado, "en los Grados no experimentales la subida es de 22 euros por curso y en los experimentales, de 31 euros". "Hay una bajada considerable de los precios de los másteres habilitantes y no habilitantes", ha añadido, para detallar que se reduce hasta en 958 euros en la matrícula no habilitantes y en más de 300 en los habilitantes.



La consejera ha añadido que "la UPNA tiene un coste por estudiante de los más altos de las universidades españolas y sin embargo los estudiantes de la UPNA contribuyen en menor medida al coste del servicio que en el resto de universidades". "Se ingresa menos por tasas en la UPNA", ha dicho, para precisar que, por ello, "Navarra financia a la UPNA por encima del resto de universidades". "A la Comunidad foral le sale más caro que al resto de Comunidades mantener las titulaciones en la UPNA", ha indicado.



Ha destacado que es "importante" asegurar la financiación plurianual y reducir el precio de los másteres". "Los másteres habilitantes están creciendo exponencialmente y los no habilitantes también pero en menor medida", ha comentado, para opinar que es una manera de "poder acceder con más facilidades a ellos".



La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha indicado que "se deberían haber congelado este año los precios de la UPNA" y ha señalado que "la interpretación del IPC nos parece torticera".



Ha considerado "satisfactoria" la reducción del precio en los másteres, "en los habilitantes del 18 por ciento y los no habilitantes del 36 por ciento". "El aumento de las tasas está limitando el acceso a las clases" menos favorecidas a la UPNA, y ha pedido que Educación "intervenga" y "en el marco del convenio plurianual se puede presionar a la UPNA para que congele las tasas".