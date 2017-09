Actualizada 21/09/2017 a las 14:40

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha manifestado que el proyecto de ley de Policías de Navarra "no es el proyecto Beaumont" sino un texto "aprobado por el Gobierno en pleno".

La consejera ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de UPN sobre la situación de la negociación con los sindicatos de la citada ley y ha detallado que el proyecto de ley, elaborado por personas del departamento y de distintos sectores de "manera activa y propositiva", está en la Cámara desde el pasado 12 de abril.

Ha criticado a UPN porque "quiere seguir incendiando el ambiente" y ha afirmado que la negociación de este proyecto con los sindicatos es "pública y notoria". Ha manifestado que ya cómo se apruebe o no en el Parlamento "depende de ustedes".



Beaumont ha comentado que "algún sindicato dice que siga negociando porque el plazo de enmiendas es hasta el día 30". "Me sorprende la insistencia en seguir negociando algunos puntos", que, según ha dicho, "hemos hablado reiteradamente en las reuniones mantenidas, pero el Gobierno no debe comprometer más en sede parlamentaria de una ley".

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha indicado que "la consejera ha convertido esta ley en su obsesión" y ha añadido que si no es aprobada, "sabe que tiene que dimitir". "El proyecto es suyo, no cuenta con el apoyo de los policías, ni de los sindicatos ni de sus socios y si no se aprueba tiene que dimitir", ha incidido.

Según ha añadido a la consejera, "ha convertido la negociación con los sindicatos en un bazar turco" y se ha preguntado "¿cuándo vamos a hablar de la Policía?". "No sabemos su modelo policial", ha manifestado, para añadir que "ha fracasado rotundamente con esta ley". "Ha humillado a la Policía Foral, ha faltado al respeto a los sindicatos y ha ninguneado a este Parlamento", ha afirmado.