Actualizada 21/09/2017 a las 14:04

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado hoy que no ha existido "dejación" alguna por parte de su gabinete a la hora de convenir con el Ejecutivo central la construcción y financiación del tren de altas prestaciones, pero ha advertido que no continuará con una "farsa".



En respuesta a sendas preguntas parlamentaria del regionalista Javier Esparza y la socialista María Chivite, Barkos ha recordado los años transcurridos con los convenios firmados por anteriores gobiernos de Navarra, el contenido de los mismos y su falta de desarrollo para indicar que a su Gobierno en este asunto "lecciones las justas".



"Nos interesa y nos compete, por supuesto", ha dicho, y añadido que en el seno de cuatripartito hay diferencias "pero jamás" el Gobierno "ha obviado el interés general" ni "hecho dejación de ninguna de las maneras".



Para Barkos "parece que preocupa" el acuerdo entre PP y UPN para "licitar algo en 2017 pero este es su problema, no afecta al interés general de Navarra", además de que ha advertido de que "no se va a licitar" este año.



La presidenta ha insistido en que su Gobierno "nunca ha hecho dejación de sus funciones. Fomento no puede acreditar de ninguna de las maneras que el Gobierno de Navarra haya incumplido, por eso están buscando la fórmula para que se pueda romper el convenio de 2010 y tiene problemas".



Barkos ha agregado que en su gabinete había "ambición" en la propuesta enviada a Madrid, algo que no ha visto en anteriores convenios suscritos entre el Estado y Navarra, y quería asegurar la financiación, "pero se niega a continuar con la farsa" de años pasados y acuerdos no ejecutados.



Ha apuntado asimismo que las bondades de la infraestructura, "que comparto", no se recogieron en el convenio firmado por PP y UPN y este acuerdo además "se incumplió", aunque fue en enero de este año cuando en UPN "comenzaron a hacer trampas".



"La amenaza fue prolija", ha subrayado, y ha apelado al "sentido común" del PP porque el convenio de 2010 esta vigente y, pese "a los intereses particulares de UPN", "la suerte no está echada".

"Alabo su oratoria pero hacer es otra cosa", le ha replicado la portavoz del PSN, quien ha sostenido que esta es una "cuestión política" porque es "evidente" que en el acuerdo entre el Gobierno del PP y UPN éste "está presionando", y en el cuatripartito, también ha habido "presiones y amenazas".



Y "usted ha priorizado mantenerse en la silla cuando es la presidenta de todos y debe proteger el interés general", le ha reprochado Chivite, aunque ha añadido que "también le viene bien tener a Bildu para echarle a culpa".



"Los hechos, mas allá de los discursos, dicen que usted no tiene" ese compromiso con el tren de altas prestaciones, que "da largas" cuando se le pide que "se ponga al frente y tome las riendas dando la cara. Usted no quiere mojarse" sino "dar largas" para mantener unido el cuatripartito y "alimentar el victimismo", ha concluido la socialista.

Para Esparza, por su parte, "la realidad es que no se ha enviado nada en tiempo en forma, la realidad es la sumisión a Bildu y que no me ha contestado lo que va a hacer".



"Usted se ha puesto a frente para bloquear el desarrollo de esta infraestructura y para asegurarse su sillón", ha agregado el regionalista, que ha reclamado para su partido "toda la legitimidad" para llegar a acuerdos con el Gobierno de España "y facilitarle las cosas" al de Navarra.



Y entre las risas del Ejecutivo ha comentado que pidió a Fomento que impulsara el TAV para favorecer el desarrollo de la infraestructura en cualquier caso y fue entonces cuando "no supo que hacer, no porque el tren sea malo sino porque no le van a aprobar los presupuestos".



"A partir de ahí ha mareado la perdiz", ha añadido Esparza, y ha indicado que Barkos "ha renunciado al TAV porque prefiere su sillón", pero "pese a su política partidista, a ceder al chantaje de Bildu, a la campaña de sus amiguetes contra UPN y a querer desaprovechar esta oportunidad histórica, Navarra va tener tren de alta velocidad".