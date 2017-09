Actualizada 20/09/2017 a las 19:09

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha asegurado que en las evaluaciones extraordinarias en junio de este año se ha producido una mejora de los resultados en cuatro de los seis niveles y se han mantenido estables en el resto.



Así, ha detallado que en 1º de la ESO se ha pasado de un 86,35% de aprobados en el curso 2013/14 al 90,16% en el último curso. En 2º de la ESO se ha pasado del 84,95% al 87,69% en estas mismas fechas; en 3º de la ESO ha habido un 85,9% de aprobados y en 4º de la ESO se ha producido una mejora de dos puntos porcentuales. En el caso de 1º Bachiller se ha mantenido igual y en 2º de Bachiller ha aumentado en dos puntos.



Ha indicado, además, que todos los centros tienen la obligatoriedad de realizar un plan de atención del alumnado entre la presentación de las notas de junio y el final de las clases, con el horario del profesorado y el alumnado y las actividades a realizar, que deberá presentarse a la inspección educativa.



Solana, que ha comparecido este miércoles en comisión, a petición de UPN, para valorar el adelanto de los exámenes de septiembre en ESO y Bachiller a finales de junio, ha recordado que el adelanto de los exámenes de septiembre a finales de junio parte de una reivindicación de la Asociación de Directores de Institutos (ADI) a principios de la década pasado.



Esta asociación, ha continuado Solana, realizó en 2005 un informe en el que concluía que "el final de curso tardío llevaba a un excesivo numero de tareas para un periodo de tiempo demasiado corto", "obligaba a un sobreesfuerzo por parte del profesorado" y, además, "la organización de horarios y plantillas podían verse modificadas como consecuencia de los resultados".



Igualmente ha aludido a un informe de la inspección educativa respecto a una prueba piloto realizada en 2010 por la que se comprobó que "la tasa de efectividad no se veía afectada por el cambio de fechas" y que en las comunidades donde se había implantado el cambio "supuso mejoras en el numero de alumnos que promocionaron".



De la misma manera, ha destacado que "cada vez son mas las comunidades autónomas que toman la decisión de pasar la prueba extra a junio". Así, ha explicado que el curso que viene, a Navarra, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana y Canarias, se sumarán Madrid, La Rioja, Castilla y León.

VENTAJAS ORGANIZATIVAS, ACADÉMICAS Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



María Solana ha remarcado que el adelanto de las fechas ha supuesto ventajas organizativas en cuanto a la organización de plantillas y horarios así como en cuanto al reparto de especialidades.



Ha valorado, además, que "permite ajustar los plazos de contratación del personal interino para que se lleven a cabo en fechas previas al comienzo de curso" de manera que un "mayor porcentaje de profesorado se encuentre contratado antes de comienzo del curso".



En este sentido, ha destacado que la medida ha servido para "agilizar la tarea de contratación" de 850 vacantes de manera telemática en nueve convocatorias entre finales de agosto y 19 de septiembre.



La consejera de Educación ha incidido, también, en que la medida tiene ventajas académicas ya que las pruebas de septiembre "se alejan de la evaluación continua" y "se convierten en unas pruebas aisladas".



Asimismo, ha considerado que se han producido beneficios "claros" en la igualdad de oportunidades ya que "no todas las familias se pueden permitir pagar una academia ni está disponible en todas las poblaciones". "Que cada centro asuma la formación del alumnado es una garantía de igualdad de oportunidades en este proceso formativo", ha remarcado.



De la misma manera, ha considerado que el nuevo sistema "dota de mayor flexibilidad al calendario para que cada centro pueda organizar el suyo propio" y "permite que las funciones de orientación educativa y atención a las familias se pueda realizar en un periodo de tiempo más largo y realista" que "quedaba constreñido a pocos días condicionando la calidad del proceso mismo"



Finalmente, ha señalado que la convocatoria en septiembre "no garantizaba que el mismo profesorado fuera a corregir las pruebas extraordinarias", de hecho "era muy probable que el profesorado interino no siguiera".

UPN Y PPN CRITICAN QUE NO SE CONSULTADO A LOS PADRES Y MADRES



El portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha asegurado que Educación "no ha acertado en las formas" a la hora de implantar el adelanto de los exámenes de septiembre porque "no han buscado la participación de la comunidad educativa" ni se ha convocado la mesa de madres y padres. El regionalista ha afirmado que el objetivo "fundamental" de esta medida es mejorar los resultados y no las "mejoras organizativas" y ha anunciado que pedirá a inspección educativa los planes de atención al alumnado.



Por su parte la representante de Geroa Bai Isabel Aramburu ha asegurado que los datos aportados por Solana confirman que la implementación de esta medida "ha sido positiva" y "deja claro que el adelanto está muy bien fundamentado y argumentado". Ha reconocido que "posiblemente se han producido algunos aspectos que serán perfectamente corregidos en el próximo curso".



Desde EH Bildu, Esther Korres ha afirmado que con este adelanto se ha producido una "mejora evidente tanto a nivel organizativo como de resultados". Asimismo, ha destacado que la medida "no parte de la nada" y "tiene una base sólida", y ha valorado que las mejoras organizativas planteadas "son muy importantes porque inciden en la calidad educativa porque afecta directamente al profesorado y a la contratación del personal interino".



La portavoz de Podemos, Tere Sáez, ha destacado que esta medida "puede ser buena pero que hay que organizarla bien" y ha llamado a "aumentar la participación tanto de asociaciones, profesorado y alumnado" como a ahondar "un poco más en los inconvenientes" y en las "cuestiones que debemos mejorar".



El socialista Carlos Gimeno ha manifestado que "los resultados tampoco son para echar cohetes" y ha criticado la "arbitrariedad" de Educación al basar la medida, a dicho, en las demandas de ADI cuando no se ha escuchado a otras asociaciones en otras cuestiones como el PAI o las escuelas rurales. "Lo importante es cómo se hacen las cosas, no se hacen así", ha apuntado Gimeno que ha declarado que "nos congratularíamos de que se escuche a todo el mundo".



El parlamentario del PPN Javier García ha calificado de "triste caer en el error de no hacer partícipes a las familias" y ha asegurado que se ha producido un "recorte" de entre 15 y 20 días lectivos este curso "porque se ha tenido que dar la misma materia en un plazo menor" debido "a la falta de previsión y desorganización que existe en Educación".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que "es muy pronto" para valorar el acierto del adelanto de los exámenes de septiembre y ha resaltado que el objetivo de la medida debe ser que los alumnos "aprueben más y mejor". Asimismo, ha apuntado que a los centros educativos, el cambio "les ha pillado con el pie cambiado y no han sido capaces de reaccionar" por lo que ha habido "dificultades organizativas".

SOLANA NIEGA QUE ALUMNOS NO HAYAN IDO A CLASE DESDE MAYO



En su réplica, la consejera de Educación ha negado que se haya dado "un solo caso en que se haya invitado a nadie a no acudir al centro educativo" y ha dicho que es "falso de toda falsedad que haya habido centros donde desde mayo no haya habido alumnos". "En todos los casos se han realizado actividades de refuerzo o repaso, también para los alumnos que hayan aprobado", ha añadido.



De la misma manera, ha negado que se haya producido una reducción de días lectivos.



"Hacer esto por puro afán se convierte en un ataque a los centros", ha criticado Solana que ha destacado que el adelanto de los exámenes de septiembre se ha producido por "unanimidad de todos los centros representados en ADI".