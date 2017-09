La periodista Sonsoles Echavarren presenta su libro 'Las reinas del patio' en Pamplona

Actualizada 20/09/2017 a las 09:50

"¿Cuándo has gritado a tus hijos porque no terminaban de desayunar, tardaban en vestirse e iban a llegar tarde al colegio? Si la respuesta es 'a diario' o 'a menudo', este es tu libro". Se trata de 'Las reinas del patio', una obra de la periodista de Diario de Navarra Sonsoles Echavarren.

Esta profesional, especializada en familia y educación, va a presentar su obra el 26 de septiembre en Civican, a las 19.30 horas. Media hora antes la autora, que recientemente ha recibido el Premio Concha García Campoy, firmará ejemplares y al terminar habrá turnos de preguntas.

Para asistir a este evento gratuito, hay que inscribirse online o hacerlo presencialmente en Civican a partir de las 18.45 horas.

UN ESPEJO ANTE LA CRIANZA

Este libro de la editorial Eunate nace fruto de las columnas de opinión que esta pamplonesa madre de tres hijos publica semanalmente en diariodenavarra.es. Todas ellas, en clave de humor, abordan las historias cotidianas de las familias.

Según explica la autora, en sus páginas está "la vida nuestra de cada día. La del encaje de bolillos de la familia y el trabajo (...). Pero, ¡ojo!, no busques consejos, trucos ni recetas porque este no es un libro de autoayuda. Entonces, ¿qué ofrece? Que te veas reflejado frente a un espejo. No juzgado sino comprendido en la tarea titánica que es criar y educar a los hijos mientras el resto de la vida sigue".

EXPOFAMILY MES A MES

El encuentro con la periodista y profesora de de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra se enmarca en las citas de 'Expofamily mes a mes'. Una iniciativa que quiere dar continuidad a la feria de la familia, Expofamily, celebrada el pasado mes de mayo en Baluarte y que ya preparar su II edición.

Mientras llega, a lo largo de este otoño e invierno Expofamily traerá a autores de referencia en el panorama familiar y educativo. A la presentación de Sonsoles Echavarren, le seguirá el próximo mes el encuentro con la doctora rusa Irina Matveikova, experta en inteligencia digestiva y autora de best-seller como 'Inteligencia digestiva para niños'.