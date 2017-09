Actualizada 18/09/2017 a las 13:56

La Universidad Pública de Navarra celebrará entre el 2 y el 6 de octubre un centenar de actividades, como exposiciones, clases abiertas, sesiones científicas, exhibiciones, conferencias y actos lúdicos, para conmemorar su trigésimo aniversario.



Así lo ha explicado este lunes en conferencia de prensa el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, quien ha estado acompañado por el gerente de la institución, Joaquín Romero, y la secretaria general, Inés Olaizola.



Entre los actos previstos, destinados a toda la ciudadanía, destacan las sesiones de "aula abierta", que serán clases ordinarias de las titulaciones de la UPNA abiertas tanto a alumnos de Bachiller y Formación Profesional como a antiguos alumnos. Estas actividades requieren inscripción previa y se desarrollarán en el aulario.



También se necesita inscripción previa para acudir a las sesiones científicas que se realizarán en el Palacio del Condestable, donde los investigadores explicarán en qué están trabajando y aportarán sus conclusiones. El destinatario de esta actividad será el público especializado, aunque algunas sesiones estarán abiertas a la sociedad en general.



Además, se desarrollará un ciclo de conferencias que cada jornada versarán sobre un tema diferente, vinculado a la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, como "Historia, patrimonio, cultura y comunicación", "Salud pública en el siglo XXI", "Cadena alimentaria", "Industria 4.0 y Automoción" y "Energía limpia sostenible".



Asimismo, Condestable acogerá la exposición "En abierto/Zabalik", en la que se podrá ver, tanto de manera real como virtual, cómo los resultados de las investigaciones de la UPNA están presentes en el día a día de los ciudadanos.



La muestra se articulará en torno a tres grandes ámbitos (hogar, ciudad y entorno) e incluirá elementos del Museo de la Ciencia o "joyas bibliográficas" de la propia universidad, así como parte de la colección fotográfica del geógrafo navarro Leoncio Urabayen.



Por otro lado, se realizarán experimentos abiertos a todo el público para despertar curiosidad por la actividad investigadora. Así, se desarrollarán talleres de salud, catas de manzana, uvas, vino y cerveza, además de un test de ejercicio físico y demostraciones de electrónica y robótica, entre otros.



Igualmente, habrá espacio para actividades lúdico festivas y la Sala Zentral acogerá conciertos, teatro y un "juevintxo internacional", aparte de retransmitir en directo las conferencias de las jornadas de divulgación.



Además de una comida popular, se realizarán actividades de calle, como la coreografía protagonizada por alumnos de todos los centros escolares navarros, "Escuela y la UPNA bailan su historia", que tendrá lugar en la calle Mayor. También habrá una marcha por la salud y una feria de empleo.



Según ha afirmado Carlosena, la finalidad de estas actividades es "agradecer a la sociedad navarra la contribución que ha hecho para que esta universidad sea una realidad" y mostrar lo que se ha hecho con dicho apoyo, mirando "un poco al pasado pero sobre todo al presente y al futuro".



"Aspiramos a tener una vocación universal, que nuestro trabajo sea reconocido en todo el mundo y competir con los mejores, pero también queremos ser una universidad comprometida con nuestro entorno más próximo, que es el que nos ha creado", ha indicado.



Acerca de la posible implantación de un grado de Medicina, ha señalado que "hay un grupo de trabajo analizando la viabilidad" de esta opción "y hasta que no termine, no tiene sentido" pronunciarse, aunque ha adelantado que, en caso de que se planteara la creación de dicho grado, no podría ser para el curso 2018-2019.



Por el contrario, ha añadido que "sin estar materializado" todavía, la implantación de una sede de la UPNA en el Casco Viejo de la Pamplona "tiene visos de ser bastante real".