UPN, PSN y PPN vuelven a exigir a ETA que se disuelva

Actualizada 18/09/2017 a las 13:56

Los portavoces parlamentarios de UPN, PSN y PPN han vuelto a exigir este lunes 18 de septiembre a ETA que se disuelva, después de que la banda terrorista haya hecho público un comunicado en el que dice haber iniciado un proceso de debate interno para decidir la "función y ciclo de la organización".

El PPN ha tratado de que en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra se debatiera este lunes una declaración institucional sobre este tema, pero no ha sido aceptada alegando que el texto ha sido registrado fuera de plazo.

En todo caso, al finalizar la sesión de Mesa y Junta de este lunes, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado en declaraciones a los medios que el comunicado de ETA no aporta "nada nuevo" y ha señalado que "el único comunicado que esperamos de la banda asesina es que se disuelva y lo demás es palabrería, más de lo mismo".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha explicado que el PPN ha registrado la declaración quince minutos tarde y por tanto tendrá que debatirse la semana que viene, en el caso de que los 'populares' la mantengan. En todo caso, Martínez ha señalado que "este Parlamento ha hablado ya varias veces sobre ETA" y ha recordado que "el 6 de febrero condenamos las acciones violentas de ETA y exigimos su disolución". "Lo digo para que no quede ninguna duda", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, también ha criticado que el PPN "pretenda meter cuestiones a última hora y no dar posibilidad de presentar alternativas, y se ha dicho de debatir la semana que viene", por lo que ha negado que haya sido un "atropello" la no admisión del texto para este lunes, como había criticado Ana Beltrán.

Desde el PSN, María Chivite ha reiterado que su partido espera que la banda terrorista "se disuelva" y que el relato histórico de los hechos ocurridos "contenga el dolor de las víctimas".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha sido muy crítica con la decisión de la Mesa y Junta de no admitir su declaración por haberla presentado a las 9.45 horas y no antes de las 9.30 horas. "Hoy estaba fuera de plazo cuando han reconocido desde los servicios jurídicos que en otras ocasiones sí se han admitido declaraciones Institucionales. Es un atropello dirigido por EH Bildu y aceptado por la presidenta y con los palmeros de los otros tres partidos del cuatripartito", ha indicado, para criticar que ETA no hace mención a su disolución en el comunicado.