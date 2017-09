Esparza pide a Barkos que aclare qué va a hacer con el TAV

Actualizada 18/09/2017 a las 15:02

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha indicado que, tras la decisión del Ministerio de asumir la gestión del TAV, ha presentado una pregunta en la Cámara a la presidenta Uxue Barkos para ver qué posición va a adoptar "a partir de ahora". "¿Va a ayudar o va a poner palos en la rueda?, ¿se va a declarar en rebeldía o va a colaborar?", se ha preguntado.

En declaraciones a los medios, Javier Esparza ha criticado que el Gobierno de Navarra "miente de manera permanente" en relación al tren de altas prestaciones y que "cada día dice una cosa diferente". "Este Gobierno tiene un serio problema de credibilidad", ha manifestado, para señalar que la presidenta Uxue Barkos "ha cedido al chantaje de Bildu y Podemos, que le amenazaron con que no le iban a aprobar los Presupuestos; por eso ha claudicado".

Para el líder regionalista, "en el Gobierno de Navarra manda Bildu y la señora Barkos está encantada". "Prefiere dejar a su vicepresidente sin ningún tipo de credibilidad a molestar a Bildu", ha opinado, para indicar que "hace eso para mantener su sillón, para no comprometer a su Gobierno".

A su juicio, "la señora Barkos se ha puesto a liderar la coordinadora del no, desde el Gobierno". "Y nosotros estamos en la posición en la que siempre hemos estado, y es que es imprescindible esta infraestructura", ha dicho, para señalar que en el "pacto" de UPN con el Ministerio "se decía de empezar a licitar dos tramos antes de final del año 2017" y "si se licita, las obras empezarán en 2018".

Ha esperado que ahora el Gobierno de Navarra "no ponga palos en la rueda y facilite las cosas, y en ello está entregar los proyectos". "Lo que nos faltaba era ver a un Gobierno que se niega a enviar los proyectos al Ministerio, y si pasa eso la presidenta no puede seguir ni un minuto más", ha aseverado.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que su grupo considera el TAP "una infraestructura estratégica si se cumplen las condiciones que defendemos" y ha mostrado su deseo de que el Ejecutivo foral "tenga la mayor capacidad de influir en el desarrollo de la infraestructura, de que esté en funcionamiento en Navarra lo antes posible y se financie con cargo al Convenio Económico".

Martínez ha dicho que "a Geroa Bai no le consta que haya habido incumplimiento grave por parte del Gobierno de Navarra y por tanto no entendemos que el Ministerio haya dado por roto el convenio de manera unilateral". A su juicio, "ante el problema que tenemos el único culpable es UPN". "Navarra lleva 25 años sin tren de altas prestaciones y lo terrible no es un supuesto retraso de 3 días, el único que ha querido convertir en fecha fija el 10 de septiembre es UPN", ha censurado.

Según ha señalado, "tengo mi sospecha y duda de que el Ministerio ha querido romper de manera unilateral al conocer la propuesta del Gobierno de Navarra, una propuesta seria, que recoge todo el corredor, para pasajeros y mercancías", lo que a su juicio demostraría que "el Ministerio no estaba lo suficientemente comprometido con el TAP".

Martínez ha afirmado que no les gustan las decisiones unilaterales y ha esperado que "el Ministerio se siente, lea, estudie y acepte la propuesta del Gobierno sobre este tren". "Me imagino que la conoce y si no espero que la conozca hoy", ha dicho.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha opinado que "no es momento de volver a retomar" el tema y ha manifestado que "la decisión del Ministerio no nos gusta porque no queremos que el TAV se ejecute". "No creo que lo que suceda esta tarde cambie las posiciones de cada cual, pero si hoy el Ministerio cambiara de posición haría el ridículo", ha dicho, para señalar que "para nosotros lo importante no es quién haga las obras si no las obras que quieren hacer".

Tere Saez, de Podemos, ha indicado que "Navarra no ha decidido el tren que quiere y debe poder hacerlo", por lo que ha abogado por un "proceso realmente participativo". Ha criticado una "instrumentalización" del tema por parte de UPN y PPN, a quienes "no creemos que les interesen las personas, sino a ver cómo dan caña y decir que este Gobierno no hace nada".

La socialista María Chivite ha defendido que Navarra tenga TAP. En su opinión, "es conveniente que haya un convenio firmado entre las dos administraciones". Ha instado al vicepresidente Ayerdi, ante la reunión de esta tarde en el Ministerio, a que "lleve la propuesta que no le envió al ministro".

"Entre las declaraciones de unos y otros, nos hemos dado cuenta de que alguien miente; no puede ser que la presidenta eche siempre balones fuera", ha dicho, para recordarle que "tres de los socios no están de acuerdo". "El Gobierno ha cedido a las presiones del cuatripartito por salvar el sillón de la presidenta", ha comentado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha criticado "claras falsedades" por parte del Gobierno foral en torno al TAV y ha señalado que la presidenta Barkos, "cuando ha tenido que elegir entre el futuro de esta Comunidad y su desarrollo, ha elegido ser presidenta del Gobierno de Navarra".

En su opinión, si realmente Barkos creyera en el TAV "hubiera sido más firme en las negociaciones con sus socios, que se han salido con la suya". "Sus socios quieren que Navarra no crezca, que no esté conectada en TAV al resto de España", ha dicho, para pedir que "no vengan con burdas excusas, la presidenta se doblega y se arrodilla; deja a un lado los intereses de los navarros".

Desde I-E, José Miguel Nuin se ha "felicitado" de que "la firma de un convenio que era continuación del de 2010 de momento haya fracasado; es una buena noticia" y ha señalado que "nos oponemos a cualquier intento del Gobierno de Navarra de resucitarlo". "La cuestión fundamental es parar un proyecto despilfarrador", ha dicho, para comentar que es "un mal proyecto y hay que rechazarlo".