UPN critica la "falta de docentes" de Formación Profesional

Actualizada 15/09/2017 a las 10:44

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha criticado la "falta de docentes en el comienzo del curso escolar, de manera especial, en centros de Formación Profesional".

Catalán ha puesto como ejemplos la situación que se da en centros como los de San Juan-Donibane, Donapea y la ETI de Tudela, "donde hay alumnos a los que no se imparten varias asignaturas porque el Departamento no ha cubierto y contratado a los correspondientes docentes para hacerse cargo de dichas especialidades". "Se llega al extremo de alumnos a los que no se les imparte más de la mitad de las asignaturas de su curso", ha asegurado.

El parlamentario regionalista ha calificado la situación de "inadmisible y un nuevo ejemplo de la incapacidad de los actuales responsables del Departamento de Educación a la hora de gestionar el comienzo del curso escolar" y ha recordado que "el curso pasado ya hubo también falta de docentes en las aulas y estudiantes que no pueden comenzar el curso con normalidad".

Por ello, ha criticado que "el Departamento no haya hecho la planificación y las previsiones adecuadas". Ha asegurado que "las quejas ya han llegado al Departamento por parte de los padres" y ha remarcado que "la respuesta no puede ser la resignación". "Los alumnos no pueden quedarse en casa, no cumplir el horario escolar o permanecer en aulas recluidos al cargo de otros docentes sin impartir la asignatura correspondiente", ha manifestado.

Catalán ha requerido al Departamento que explique si "esta falta de especialistas en esas asignaturas se debe a la exclusión de las listas que realizó hace unos meses de docentes de FP que no disponían de los certificados similares que se exigen de Master pedagógicos y didácticos".

El portavoz de UPN ha criticado que "el Departamento proclama su apuesta decidida por la FP, ensalza la elaboración de un Plan Estratégico pasada la mitad de la legislatura y, sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que siguen sin cubrir las verdaderas necesidades de los centros de Formación Profesional".

Finalmente, ha exigido al Departamento que "dé explicaciones, informe a los padres, y corrija, de manera inmediata, dichas vacantes".