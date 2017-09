Actualizada 14/09/2017 a las 14:45

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que su partido "no cuestiona en ningún momento la profesionalidad de los clínicos", sino "la gestión política" que se está haciendo con el servicio de Hematología.



Sergio Sayas ha señalado que "el Gobierno ha intentado darle la vuelta a lo denunciado por UPN saliendo en defensa de la confianza en la profesionalidad de los clínicos, pero no hace falta que defienda lo que en ningún momento se ha atacado". "Que les quede claro que UPN no cuestiona en ningún momento la profesionalidad de los clínicos, es más, estamos muy orgullosos de los excelentes profesionales de nuestro sistema público, que durante años ha sido referencia de calidad en salud", ha manifestado.



No obstante, ha añadido que "lo que sí denunciamos es la gestión política de este asunto, la contradicción y la falta de transparencia del Gobierno". "No somos nosotros los que cuestionamos el programa de trasplante, es el Gobierno el que hace el informe al que hemos tenido acceso el que lo dice", ha añadido.



En este sentido, ha indicado que "un informe que ahora resulta erróneo les lleva a suspender el programa de trasplantes" y se ha preguntado si "no lo contrastaron antes de tomar dicha decisión".



A continuación, ha apuntado que "tampoco somos nosotros los que denunciamos problemas entre el servicio y la dirección, se evidencian en un informe realizado por las dos hematólogas responsables del programa de trasplantes, en donde manifiestan que el informe que hizo el Gobierno y que llevó a suspender el programa de trasplante no tuvo en ningún momento en consideración la opinión de los profesionales, que no lo conocían ni se les pidió opinión o que su jefa de Servicio no fue citada a la reunión en la que se informaba esta decisión de tal calado e implicaciones", ha apuntado.



Por ello, Sayas ha planteado si "no hay ningún tipo de responsabilidad política que dar". "Eso es a lo que tienen que contestar y no darle la vuelta a la tortilla y salir a defender a unos profesionales a los que nadie ha atacado ni dudado de su excelencia. Que no eludan responsabilidades, que no intenten desviar la atención hacia otro lado como si no fuera con ellos y que no intenten coartar la labor de la oposición de pedir explicaciones al Gobierno de su gestión política", ha afirmado.