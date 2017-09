Actualizada 14/09/2017 a las 10:29

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, ha considerado que "un problema pequeño de fechas ni puede ni debe ser un problema para llegar a acuerdos entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central" en torno al corredor ferroviario.



Después de que el Ministerio de Fomento haya decidido asumir de forma inmediata la gestión integral del TAV en Navarra, Martínez, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que tanto Geroa Bai como el Ejecutivo foral "seguimos defendiendo la necesidad del corredor del tren de altas prestaciones".



No obstante, ha remarcado que no están de acuerdo con la obra propuesta por el Ministerio de Fomento de "ampliar esa plataforma de tren de ningún sitio a ninguna parte". "Fomento sabe que el Gobierno de Navarra, y nosotros también, apoyamos un convenio que acoja y recoja todas las características del corredor", ha subrayado, para agregar que "vamos a seguir defendiendo eso". "Cualquier cosa que no sea eso, Geroa Bai no la apoyará", ha advertido.



Asimismo, Martínez se ha mostrado convencido de que se puede reconducir la situación con el Ministerio de Fomento y ha destacado que "los gobiernos de UPN nos prometieron el tren para 2010, luego para 2013, luego para 2015 y estamos casi a 2018 y no hay más que única y exclusivamente una plataforma que supone 14 kilómetros de los setenta y tantos que estaban firmados en el convenio de 2010".