Elizalde dice que las hectáreas del Canal de Navarra "probablemente no lleguen"

Actualizada 14/09/2017 a las 11:06

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, ha señalado que las previsiones de hectáreas que se podrían incorporar a la segunda fase del Canal de Navarra "probablemente no lleguen a las previsiones iniciales" máximas que se fijaba el Ejecutivo foral.



Preguntada por esta infraestructura en una rueda de prensa en la que ha presentado unas jornadas sobre la Hoja de Ruta del Cambio Climático, Elizalde ha remarcado que "seguimos trabajando, hemos hecho todas las reuniones que teníamos que hacer en territorio con las comunidades de regantes y ahora les corresponde a ellas trasladarnos su interés o no en incorporarse a esta solución".



La consejera ha indicado que todavía hay que "solucionar y aclarar la propiedad de los terrenos en la zona de Montes de Cierzo y Argenzón" para lo que su Departamento está trabajando con entidades locales y las personas afectadas.



Elizalde ha destacado que el objetivo de esta infraestructura es "llevar agua a la Ribera de calidad, sobre todo de agua de boca, y atender las necesidades de agua de riego", y ha esperado tener en los próximos meses "la foto de lo que es y la solución que tendría que darse e iniciar el proceso de redacción de los anteproyectos".



Sobre la negociación con el Estado, ha subrayado que "si queremos realmente gestionar el agua que tenemos de manera racional, equilibrada, sostenible y de manera viable social, económica y medioambientalmente, tenemos que leer bien lo que tenemos encima de la mesa". "Si queremos no leer o no hacer las cuentas, siempre estaremos pensando en lo que no es cierto", ha señalado.



"Esos son los discursos acostumbrados a los grandes maquillajes y aquí lo que hay que hacer es gestionar lo que tenemos bien", ha insistido la consejera que ha resaltado que "si trabajamos desde la claridad y desde la honestidad, estoy segura de que buscaremos soluciones compartidas".



En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Navarra envió al Ministerio de Fomento una propuesta para la financiación de la segunda fase del Canal que "a día de hoy no tiene respuesta".



Elizalde ha asegurado que CANASA "es el foro donde tenemos que trabajar el proyecto" y ha confiado en que a finales de mes se celebre una reunión en este ámbito entre el Ejecutivo foral y el Ministerio para que "pongamos sobre la mesa el resultado de todo el trabajo que se ha hecho, que probablemente se tenía que haber hecho mucho antes".