Actualizada 14/09/2017 a las 10:36

La secretaria general del PSN y portavoz parlamentaria, María Chivite, ha manifestado que "no vale" que el Gobierno de Navarra diga, ahora que el Ministerio de Fomento ha decidido asumir de forma inmediata la gestión del TAV, "que la culpa es que el Gobierno de España ha actuado de manera unilateral, porque la mano tendida del Ministerio para llegar a un acuerdo la ha tenido en determinadas ocasiones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha afirmado que "lo deseable es que hubiera convenio para que el Gobierno de Navarra también pudiera aportar esos detalles que eran necesarios de un acuerdo".



A su juicio, "no vale echar balones fuera". "El Gobierno de Navarra pidió un aplazamiento para la contestación, el Ministerio se la concedió, tenía que haber contestado para el día 10 y el Gobierno de Navarra debido a sus líos internos o a que no quiere mojarse con el tema del tren decidió no contestar", ha expuesto.



La dirigente socialista ha comentado que "lo importante es que el tren se va a hacer" aunque ha insistido en que les hubiera gustado que "fuera con convenio".



Chivite ha criticado que "UPN se ha dedicado a poner palos en la rueda, a presionar políticamente para que esto ocurriera". "Esto no era lo deseable, lo deseable era llegar a un acuerdo entre los dos Gobiernos", ha manifestado.