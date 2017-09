Actualizada 17/09/2017 a las 16:57

Andrea Oyarzun Alduain ha pasado mucho miedo. Cuando a finales de junio dejó Barañáin para irse a Miami con un contrato laboral no imaginó que llenaría su maleta con el recuerdo de vivir en primera línea un huracán de dimensiones históricas.

A sus 22 años, Andrea se vio atrapada en una ciudad todavía desconocida. “El pasado jueves, cuando faltaban tres días para la llegada de Irma, me pudo la angustia porque la cosa pintaba bastante mal. Me quise marchar pero ya no pude. No había billetes para los pocos aviones que despegaban del aeropuerto. Y las gasolineras estaban agotadas y con colas enormes de vehículos”, contaba ayer la joven navarra.

No le quedo otro remedio que refugiarse lo mejor que pudo en Miami. Y esperar. A su móvil llegaban continuas alertas del Gobierno para que evacuara. Incluso la zona donde vive de alquiler (downtown) fue catalogada de riesgo B y las autoridades recomendaban su desalojo.

“Decidí quedarme en mi piso. Pensé que el huracán iba a afectar a todo el estado de Florida y para escapar de su efecto me debía alejar 7.000 kilómetros o más. Lo peor es que sabes que va a llegar. Que es cuestión de tiempo. El paso del reloj es como una cuenta atrás muy angustiosa hacia lo desconocido”.

Andrea es licenciada en doble grado internacional en administración y dirección de empresas y de economía en la UPNA y en Miami trabaja para la firma Ameriworld Enterprises, dedicada asesorar la incursión de empresas de otros países en EE UU.

El apoyo de su jefa ha sido fundamental. “Los supermercados estaban devastados. No quedaba agua y poca comida. Mi jefa me acompañó a un supermercado exclusivo para socios y allí pude obtener 40 botellas de agua”.

Andrea se refugió en su casa el jueves por la tarde, con su compañera de piso, una uruguaya, así como con tres amigos sudamericanos. Llenó la bañera de agua y metió pertenencias en cajones “para que no volaran con el huracán y me golpearan”.

Puso a la vista varias linternas y baterías externas para el móvil. E hizo una maleta por si tenía que salir corriendo y metió todos los documentos importantes en una bolsa de plástico para llevarlos con ella.

El viernes se empezó a notar el viento y la lluvia. “Pero Irma llegó el domingo. Es increíble como puede llover tanto y tan fuerte. Desde el piso, un cuarto, el espectáculo era increíble. Árboles volando, agua... Se hizo muy lento. Lo peor ha sido la indecisión, no saber si había acertado al quedarme y no ir a otro lugar de la ciudad. Gracias a Dios estoy bien”.