El PPN, "preocupado" por la posibilidad de que Educación "siga ninguneando al inglés"

Actualizada 13/09/2017 a las 15:05

El PPN interpelará en el Parlamento de Navarra a la consejera de Educación, María Solana, en materia general de aprendizaje de la lengua inglesa, con el objetivo de que detalle sus planes para el Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI). Los 'populares' se han declarado "preocupados de que Educación siga ninguneando una opción que lidera la demanda en Navarra por miedo a que haga sombra al euskera, la opción preferida del Gobierno foral".



El parlamentario del PPN Javier García ha reclamado la conversión del PAI en modelo para que "se imparta en las mismas condiciones que el resto de opciones educativas y se oferte de forma obligatoria en las distintas zonas de Navarra, tal y como piden la mayoría de las familias".



Javier García ha apuntado en una nota que, "si tanto apuesta el Gobierno foral por una educación pública de calidad, tal y como pregona, debería dar este paso". "De esta manera, la oferta del PAI dejaría de depender de las decisiones del departamento de Educación, basadas en el criterio de los centros y no en el de las familias, que son las que deberían poder decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos", ha añadido.



Según el parlamentario 'popular', "mientras la decisión de ofertar el PAI dependa de Educación no estaremos tranquilos, pues se trata de un departamento totalmente ideologizado donde la objetividad y los criterios educativos brillan por su ausencia". "No hay más que ver cómo se conceden ayudas para los alumnos que quieren estudiar el modelo D en la zona no vascófona, mientras se niega esta subvención a quienes eligen el PAI", ha dicho.



Asimismo, el 'popular' ha recordado las palabras pronunciadas el martes por la presidenta Uxue Barkos durante la apertura del curso académico en el IES Marqués de Villena de Marcilla, cuando dijo que para muchos "es más fácil decir 'Egun on' que 'Good morning", después de que el alcalde de Marcilla saludara en inglés alegando que no sabía euskera.



Javier García ha indicado que "no se trata de qué lengua sea más fácil, sino de cuál va a garantizar un mayor futuro a nuestros alumnos". "Se trata de valorar qué lengua es la más demandada para el acceso a cualquier puesto de trabajo, en un mundo cada vez más globalizado, competitivo y dinámico. Y se trata, sobre todo, de respetar la voluntad de los padres a la hora de decidir la educación de sus hijos. Por eso, reclamamos que se garantice el acceso al inglés de todos aquellos que lo deseen y no se pongan barreras a su extensión, con la excusa de que es un programa y no un modelo", ha indicado.



El parlamentario del PPN ha asegurado que "la idea es garantizar la pluralidad, respondiendo a la demanda existente y las exigencias del mercado laboral, como estrategia para asegurar la calidad de la enseñanza en Navarra". "Lamentablemente, es justo lo contrario de lo que hace este Gobierno, cuya actuación se resume en una extensión del euskera con calzador que lo único que consigue es que nuestros alumnos se queden atrás", ha afirmado.