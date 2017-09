La tarifa plana va a la peluquería

Actualizada 17/09/2017 a las 17:00

No va de ordenadores. Ni de teléfonos. El reportaje versa sobre una novedosa filosofía del comercio tradicional inspirada en cómo los grandes operadores ofrecen los servicios de telefonía e internet. Se trata de la tarifa plana aplicada a las peluquerías y a su servicio de cuidado del cabello.

A María, una vecina de Pamplona, Essence Estilistas le gira todos los meses a su cuenta bancaria 74,90 euros. A cambio, ella puede ir tantas veces como quiera a la peluquería, situada en la calle Sangüesa de la capital navarra. Con cita previa, puede solicitar que los profesionales le laven el pelo y se lo peinen, que se lo corten, que le arreglen las puntas, que le tiñan o que le den mechas.

“Hay clientas que nos dicen que en su casa no tienen ni champú, porque vienen aquí le hacemos todo lo que necesitan. También se ahorran tener que andar haciéndose el tinte solas en casa”, comenta Oihana Villanueva Gutiérrez, una de las cinco personas que trabajan en el salón, dirigido por Jesús Ballester.

“De lunes a jueves, la clienta puede venir todas las veces que quiera. Algunas dicen que ya no tienen ni champú en casa”

Como toda oferta tiene unas limitaciones y excepciones. María debe acudir siempre al salón de lunes a jueves. La tarifa plana no incluye la atención ni viernes ni sábados. Tampoco incluye servicios especiales como, por ejemplo, unas extensiones o un tratamiento de queratina para hidratar el cabellos.

“Lo más habitual es que vengan dos veces por semana. La mayoría viene el lunes y así está guapa hasta el jueves, que vuelven para hacerse de cara al fin de semana”, añade la peluquera.

La iniciativa se puso en marcha empezó a ofertar en el año 2009, aunque se ha potenciado en los últimos meses. El número de clientas que la emplean ronda el medio centenar.

Un año de permanencia

La idea de la tarifa plana en las peluquerías también se observa en otras comunidades autónomas. La teoría es que nació cuando en las peluquerías detectaron un descenso en la frecuencia de visitas mensuales de su clientela. A partir de ahí, pusieron en marcha este nuevo sistema que contribuye a fidelizar a sus clientes habituales y también a captar nuevos usuarios interesados en estos bonos mensuales.

En la adaptación de la tarifa plana, las peluquerías también exigen permanencia. “Las clientas pagan el primer mes doble: la cuota y una fianza de la misma cuantía que pierden si se van antes del año”, detallan en Essence. “Al principio, algunas clientas preguntaban que era eso de la tarifa plana. Les sonaba un poco extraño, a ordenadores, pero ahora ya lo ven tan normal”.

“La tarifa plana nos permite que más personas conozcan cómo trabajamos y nos vean como un centro asequible”

Reacción a la crisis

Javier Laspalas, uno de los peluqueros más conocidos de Pamplona, no quiso quedarse con los brazos cruzados y también ideó una tarifa plana porque, entre otros fines, quería romper con la idea de una peluquería elitista. “Aquí hay un equipo de buenos profesionales y una tarifa más económica es una puerta de entrada para que no conozcan”, detalla el profesional. Él no atiende en la tarifa plana, sino que lo hace su equipo, “pero con los mismo productos y mimo que en cualquier servicio”.

La tarifa plana de Laspalas en plena Plaza del Castillo, es para los martes y miércoles, días en los que por 50 euros se lava, corta y peina el pelo. “Estamos contentos porque vienen, les asesoramos, nos conocen y vamos haciendo más clientes”, añade.

La tarifa plana también ha saltado a los salones de estética. En Beauty Body Complet, en la calle Tafalla, aplican la tarifa plana para tratamientos de belleza, como cavitación, microdermoabrasión, presoterapia, electroestimulación, hidratación, etc.

“Prácticamente todos los tratamientos tiene el mismo precio, 30 euros la sesión. Lo bueno que tiene, además de permitirte probar todo, es que no coges diez sesiones, por ejemplo, de cavitaciones. Si no te va bien la cavitación te hacemos otros tratamientos como presoterapia y no te tienes que comer las diez sesiones”, dice la responsable, Loli Rodríguez.