Actualizada 08/09/2017 a las 13:37

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha propuesto a través de una moción que el Parlamento de Navarra rechace las "maniobras secesionistas" en Cataluña y muestre su voluntad de "seguir compartiendo con la ciudadanía catalana un mismo ordenamiento institucional y jurídico".



Asimismo, solicita que la Cámara foral exprese su rechazo a que "se haga uso de las instituciones públicas para incumplir la legalidad democrática, un delito ante el que no se puede permanecer neutral".



Los regionalistas exponen en su iniciativa que "el próximo 1 de octubre el Gobierno catalán pretende llevar a cabo un referéndum contrario a la ley para declarar su independencia".



Para el presidente de UPN, "este hecho nos afecta directamente a los navarros y navarras, por cuanto, de llevarse a cabo la secesión, pasaríamos a ser considerados ciudadanos extranjeros en Cataluña, una comunidad con la que mantenemos estrechos vínculos culturales e históricos, de la que provienen muchos de nuestros conciudadanos, a la que emigraron muchos navarros y que, en definitiva, no podemos ni queremos considerar jamás como una realidad ajena".



Este motivo, señala Esparza, "debe llevar al Parlamento foral, como representante de la voluntad de Navarra, a no asistir indiferente a los intentos de separarle de Cataluña". "Cualesquiera que sean los problemas que se planteen entre los gobiernos autónomos y el gobierno central, estos deben de resolverse siempre por medio del diálogo y desde el respeto a la legalidad", defiende.



En opinión de UPN, "la ruptura unilateral de la convivencia nunca puede constituir un objetivo legítimo en una democracia".