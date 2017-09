Actualizada 08/09/2017 a las 13:09

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado su decisión del pasado 14 de julio y ha acordado mantener en prisión a los cinco acusados por la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona.

En cinco autos, que son firmes, la Sección Segunda, el tribunal que va a juzgar el asunto, ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por las defensas de los procesados.



Según fuentes del Tribunal Superior de Justifica de Navarra, el juicio no se podrá celebrar antes del mes de noviembre.



Ya antes del verano en todo caso se pidió a los abogados de los cinco jóvenes andaluces imputados que indicaran en función de sus agendas las posibilidades que había para marcar una fecha.



Ahora el tribunal encargado del juicio, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, deberá señalar el juicio, algo que puede hacer "hoy, mañana o dentro de dos semanas porque no existe un plazo establecido para ello".



En todo caso, dada la cantidad de personas implicadas, las mismas fuentes calculan que la vista oral "no podrá ser antes de noviembre ya que no hay tiempo de organizarlo".



Se espera además que el juicio sea largo "por el número de testigos", de manera que, "aunque probablemente no llegue al mes, se podría prolongar alrededor de tres semanas".



En las resoluciones, adoptadas por dos votos contra uno, el tribunal se remite a la argumentación expuesta en julio para mantener en prisión a los cinco encausados. Para dos de los tres magistrados, “concurren los riesgos que configuran las finalidades constitucionalmente legitimadoras de la prisión provisional”, lo que determina “que no pueda estimarse adecuada otra medida menos gravosa para la libertad personal a fin de conjurar tanto el peligro de eludir la acción de la justicia, como el riesgo de reiteración delictiva, relacionada con la presunta dinámica comisiva en una actuación grupal”.



Estos autos desestimatorios cuentan igualmente con el voto particular del magistrado que ya abogó en julio por la libertad provisional con fianza de los acusados con la adopción de medidas cautelares. Este juez insiste en tachar de “inconsistentes e insuficientes” los argumentos de sus compañeros de sala y subraya asimismo “el déficit de motivación” sobre el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.



En el escrito de acusación, el fiscal pide más de 22 años de cárcel para cada uno de los cinco acusados, así como el abono de una indemnización conjunta para la víctima de 100.000 euros por el daño moral ocasionado.