Actualizada 08/09/2017 a las 14:01

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que el Ejecutivo foral "está obligado a responder al interés general" con la firma de un convenio con el Estado respecto al Tren de Alta Velocidad (TAV).



A preguntas de los periodistas, Barkos ha considerado que "deben conciliarse posiciones en torno al interés general que redunda en torno al proyecto de alta velocidad para Navarra y el interés general que también tiene de estabilidad política y parlamentaria".



Para la presidenta navarra, "es importante superar lo que hasta aquí convinieron Navarra y el Estado, ese tren de ningún sitio a ninguna parte". "Y esa es la propuesta que hemos trasladado al cuatripartito y trasladaremos al Gobierno central", ha dicho.



Uxue Barkos ha subrayado la necesidad de "someter a un proceso de participación un proyecto de estas características", si bien ha recordado que "sólo puede ser propuesto por aquella administración que es competente; Navarra no lo es en materia ferroviaria". "Por lo tanto el Gobierno difícilmente podría proponer un proceso participativo del todo o de la parte si no es capaz de firmar previamente un convenio por el que asuma esas competencias", ha destacado.





"Es importante poder tener ese feedback de participación y encuentro con el conjunto de la sociedad, pero para eso, por tema competencial, es necesario un convenio", ha insistido.



Por este motivo, ha propuesto "al cuatripartito y al conjunto de la ciudadanía" un "primer proceso de información y debate social en torno a la negociación de ese convenio para, en el caso de llegar a un acuerdo con el Gobierno central en torno al convenio, y quiero pensar que sí, entonces someter a un proceso participativo un proyecto de esa dimensión".



Sobre el modelo ferroviario, Barkos ha remarcado que es "un debate que se puede producir de manera paralela pero nunca podría ser de la mano del Gobierno".



La presidenta navarra ha considerado que los problemas con los socios del cuatripartito respecto a esta cuestión "debieran solucionarse". "Es evidente que hay diferencias", ha reconocido Barkos que ha precisado que estas diferencias "no vienen de la posibilidad de que se llegue a conveniar o no" sino de que "aquello que fuimos capaces de consensuar tiene luego lecturas diferentes entre unos y otros".



Asimismo, ha negado que firmar el convenio del TAV sea una "hipoteca política" en el cuatripartito para los próximos años y ha asegurado que las diferencias entre los socios "no vendrían nunca del convenio" sino de "posiciones que son diferentes". "Sí es cierto que eso es una hipoteca, viene de partida y está redactada en el acuerdo programático, donde hay diferencias y quedan perfectamente escritas", ha reiterado.