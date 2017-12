Actualizada 08/09/2017 a las 12:13

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha destacado que la convocatoria de ayudas aprobada por el Ejecutivo foral para fomentar el uso y presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado es "habitual y normal en administraciones y gobiernos de diferentes perfiles políticos" en territorios con más de una lengua propia.



Así lo ha señalado la consejera en una comisión parlamentaria, a petición del PPN, en la que ha detallado que la convocatoria, dotada con un importe de 60.000 euros, ya ha sido resuelta. Según ha indicado, diez empresas se han presentado a la convocatoria y han obtenido subvención para determinados proyectos.



"Es una convocatoria habitual y normal en administraciones y gobiernos de diferentes perfiles políticos, incluso del perfil político de la señora Beltrán (PPN)", ha expuesto la consejera, quien ha argumentado que esta convocatoria "responde a las necesidades de los agentes implicados".



En opinión de Ollo, los 'populares' navarros "van un poco a contracorriente de lo que son políticas habituales de gobiernos de territorios que tienen más de una lengua propia, como la Xunta de Galicia, un gobierno con el mismo signo político que Ana Beltrán". También ha resaltado que el Gobierno vasco ha aprobado ayudas de este tipo para empresas.



Además, ha alegado que se trata de una iniciativa que "encaja en la política del Gobierno sustentada por el propio acuerdo programático" y ha expresado el "compromiso" y la "voluntad" del Ejecutivo foral de "impulsar las lenguas propias de Navarra y atender el derecho a la ciudadanía".



Asimismo, Ollo ha puesto en valor que el Gobierno foral, desde sus diferentes departamentos, está "impulsando muchas convocatorias de ayudas a empresas en ámbitos específicos que redundan en el bien de la ciudadanía" y ha destacado que, por ejemplo, Desarrollo Económico ha destinado más de 30 millones de euros para ayudas de este tipo y el departamento de Derechos Sociales, más de 13 millones.



CONVENIO CON EUSKADI Y PAÍS VASCO FRANCÉS



Por otro lado, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha dado cuenta del convenio firmado entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno vasco y el Organismo Público del Euskera del País Vasco francés para el impulso del euskera, un convenio de colaboración que, según ha dicho, es "lógico y natural".



En este sentido, ha destacado que se trata de "una colaboración normalizada entre tres administraciones que comparten una lengua, una cooperación y colaboración que en este Gobierno creemos que es necesaria y vital para Navarra, para situarnos con voz propia en el ámbito europeo y espacio internacional". "Es una colaboración natural que servirá para afianzar el futuro de nuestra lengua", ha ensalzado.



CRÍTICAS DEL PPN



En el turno de los grupos, Ana Beltrán, del PPN, ha reprochado a Ana Ollo que "uno de los temas al que más tiempo dedica su departamento es a la política lingüística, junto a la memoria histórica, pero la pasada, porque la reciente poco". En su opinión, a pesar de que están "erre que erre" a la gente "no le motiva estudiar el euskera" y ha criticado que el Ejecutivo foral pretenda que "quien venga a esta comunidad vea que esto es Euskadi".



En representación de UPN, Iñaki Iriarte ha destacado que Navarra es plural y que "hay mucha gente" a la que le interesa el euskera, pero ha remarcado que "también hay mucha gente con la misma legitimidad que no está interesada". "El amor a una lengua minoritaria, igual que el amor a una religión, no puede convertirse en algo obligatorio en una sociedad democrática", ha reivindicado.



Por contra, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha criticado las palabras de los portavoces de UPN y PPN, partidos que "tienen una gran tendencia a presentar como anormal una línea de trabajo que es absolutamente normal". Y ha asegurado que "nadie está pensando en hacer el euskera obligatorio".



Desde EH Bildu, Dabid Anaut también ha sido crítico con el discurso de UPN y PPN respecto al euskera y ha querido dejar claro que "a las empresas no se les va a imponer ninguna obligación". "Estamos moviéndonos en el terreno de la voluntariedad", ha declarado el parlamentario, quien cree que "la normalización del euskera es un objetivo que debe conseguirse".



Asimismo, el parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha destacado que las ayudas para fomentar el uso del euskera en centros de trabajo se "entroncan en el acuerdo programático" y, sobre el convenio con Euskadi y el País vasco francés, lo ha enmarcado en la "naturalidad" y se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con el mismo.



La socialista Inma Jurío, por su parte, ha asegurado que su partido "no tiene nada contra el uso y conocimiento del euskera como lengua propia de Navarra junto al castellano, un plus añadido en nuestra tierra", pero ha criticado "la finalidad de las ayudas, que no van dirigidas al fomento del euskera, sino a la visibilización y al paisanaje".



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido la política lingüística del Gobierno de Navarra, que "está alineada y es coherente con la realidad sociolingüística de una sociedad que no es 100% bilingüe".