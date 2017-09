Actualizada 07/09/2017 a las 13:19

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha valorado la posición "muy responsable" de SEPNA, UGT y LAB, los tres sindicatos que han decidido firmar la última propuesta de acuerdo presentada por el Ejecutivo foral para la enseñanza concertada, un "buen acuerdo" que supone "un paso adelante".



Solana, a preguntas de los periodistas minutos antes del inicio de la reunión de los responsables de Educación con las patronales de la concertada y los sindicatos que apoyan el acuerdo, ha esperado que en este encuentro terminen de "pulir la última versión del documento" y que sea firmado definitivamente.



"Hasta el último día hemos estado incorporando y tomando en consideración propuestas, son cuestiones menores evidentemente porque las cuestiones principales y básicas son las que los sindicatos han tenido ocasión de trasladar a sus bases", ha remarcado la consejera.



Además, ha valorado el apoyo "crítico" dado por los sindicatos, "una crítica muy constructiva con cuestiones que tomo en consideración", y ha expresado su "firme decisión" de "seguir trabajando con los sindicatos cuestiones que tienen que ver específicamente con sindicatos y que no eran objeto ni materia del acuerdo que hoy vamos a firmar".





En este sentido, ha destacado que "el acuerdo comprende una serie de cosas, pero hay otras muchas que están todavía por ser trabajadas en las que hay que seguir avanzando". "Todas las formaciones han tenido su margen para hacer la crítica que han considerado, las valoro muy positivamente de aquellos que han decidido finalmente desde una posición muy responsable avenirse a este acuerdo", ha comentado.



Ha puesto en valor que "por primera vez nos encontremos Gobierno, patronales y una representación sindical de un 86%", algo "importante", y también ha valorado "el proceso, el debate que se ha tenido y la disposición de todas las partes". Según ha indicado, "vamos a tener finalmente un acuerdo para la mejora de la calidad educativa en la red concertada que es distinto del anterior, pero no necesariamente peor".



"Hay cuestiones que de no haber habido acuerdo hubieran estado mucho peor de lo que van a estar gracias al acuerdo y hay cuestiones que necesariamente había que variar del anterior porque la normativa también ha variado. Era un escenario totalmente distinto por eso se pide el esfuerzo y se abre la negociación", ha relatado.



En opinión de Solana, se trata de "un buen acuerdo que incluye cosas que el anterior no incluía", que "mejora los convenios", que "beneficiará a todos los trabajadores de la red concertada" y que supone "un paso adelante".