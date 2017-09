Salud asumirá la gestión de todas las ambulancias UVI móvil en 2018

Actualizada 07/09/2017 a las 10:43

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra procederá a publificar en 2018 todas las ambulancias de soporte vital avanzado, es decir, las tres concertadas actualmente en Pamplona, Tudela y Estella, además de una nueva que operará 12 horas en Tudela y otra que prestará soporte vital avanzado polivalente en Tafalla.

Esta medida forma parte del nuevo modelo de transporte sanitario que ha presentado este jueves el consejero de Salud, Fernando Domínguez, en el Parlamento de Navarra.

Domínguez ha explicado que, con el nuevo modelo, se pretende "dar cumplimiento a uno de los compromisos más complejos del acuerdo programático, que establecía la necesidad de acometer la reorganización del transporte sanitario abriendo la vía de su publificación progresiva y garantizando la accesibilidad de toda la población, especialmente en transporte urgente".

En la Mesa del Transporte Sanitario que ha diseñado el nuevo modelo han participado, sindicatos, la Unión de Técnicos de Emergencias Sanitarias, grupos políticos, colectivos de voluntariado y los departamentos del Gobierno implicados.

PRIORIZAR LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA

El modelo prioriza la atención a la emergencia y ha establecido el objetivo de que en el año 2020 el 75-80 por ciento de la población se sitúe a menos de 15 minutos de un servicio médico de emergencias dotado de UVI móvil (soporte vital avanzado). Actualmente esta cifra se sitúa en el 60-65 por ciento.

También se ha marcado el objetivo de lograr que, en coordinación con las comunidades limítrofes, el cien por cien de la población se sitúe a menos de 20 minutos de una ambulancia de uso exclusivo para urgencias (soporte vital básico).

SIN COPAGOS

Asimismo, el departamento adquiere "el compromiso de no aplicar copagos al transporte sanitario y garantizar la financiación suficiente para dar cumplimiento a los requerimientos del nuevo modelo".

Igualmente, Domínguez ha explicado que, conforme con el acuerdo programático, el departamento se ha comprometido también a la "publificación progresiva del servicio de transporte urgente y en concreto a la publificación en la presente legislatura de todos los servicios de soporte vital avanzado (UVIs móviles)".

En el ámbito de personal, se ha optado por mantener el modelo mixto tradicional en Navarra, "integrado por técnicos de emergencias (TES) y por bomberos polivalentes que cumplan los requisitos formativos legalmente establecidos". El departamento se compromete a que la implantación del nuevo modelo "no suponga en ningún caso una merma del número total de TES ni de bomberos que desarrollan su labor en el conjunto de la red de transporte sanitario de Navarra".

Además, Domínguez ha precisado que, "si bien a medio largo plazo no se descarta la creación de una empresa pública de transporte, entendemos que para ello se requeriría de un nuevo escenario legal y económico".

El departamento está trabajando para hacer públicas "de inmediato" las bases de un nuevo concierto de ambulancias para toda Navarra, al que se aplicarán las nuevas prescripciones técnicas acordadas, "lo que implicará la necesidad de concertar una ambulancia de soporte vital básico para Lodosa de uso exclusivo para urgencias, y concertar al menos cuatro nuevas ambulancias adicionales para el transporte programado".

Además, el gerente del Servicio Navarro de Salud ha acordado la resolución del contrato vigente con la empresa que presta servicios de ambulancia en las demarcaciones de Tudela y Sangüesa, con la conformidad por escrito del adjudicatario, que continuará prestando el servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato que se derive de la nueva licitación.

CRÍTICAS DE UPN, RESPALDO DEL CUATRIPARTITO

​​​​​​​En el turno de intervención de los grupos, la portavoz de UPN, Begoña Ganuza, ha afirmado que "por fin llega al Parlamento el nuevo modelo, con un retraso importante que ha supuesto para los ciudadanos navarros el consiguiente deterioro de la calidad de este servicio". "Se ha vivido gran incertidumbre por parte de los trabajadores y por parte de los usuarios", ha señalado, para criticar que "el modelo es un brindis al sol, echamos de menos mucha más concreción". "Creía que después de la tardanza iban a concretar mucho más", ha añadido.

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha afirmado que "claro que ha habido un retraso importante" y ha explicado que este asunto comenzó en 2008 y "los anteriores Gobiernos de UPN fueron incapaces de hacer nada". "Los protestones, los de la pancarta, vienen y protestan por el retraso. Bienvenido sea el retraso porque la Mesa de Transporte Sanitario ha sido un modelo de participación muy bueno y las conclusiones han sido realmente importantes. De brindis al sol, nada. El brindis al sol es la crítica por la crítica sin ningún fundamento", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde, ha afirmado que "por fin se ha dado un paso adelante en la mejora del transporte sanitario" y ha señalado que "hace dos legislaturas hubo muchas mociones pidiendo que se hiciera lo que se ha hecho ahora". La parlamentaria ha reconocido que su grupo ha dejado "pelos en la gatera" para alcanzar un acuerdo y ha explicado que sigue creyendo que "el transporte sanitario es un servicio público, pero el consenso al que se ha llegado es ir a una publificación progresiva".

Por parte de Podemos, Tere Sáez ha dado la "enhorabuena" al departamento porque "ha posibilitado que se haya hecho un proceso de trabajo participativo para diseñar el nuevo modelo". "Esto no es final pero sí que es un buen comienzo. Nuestro final es seguir trabajando hacia la empresa pública de emergencia y transporte sanitario y llegará cuando sea el momento oportuno", ha asegurado.

La portavoz del PSN, Nuria Medina, ha afirmado que su grupo "no va a decir ni que el modelo es agua de borrajas ni va a hacer un discurso tan triunfalista como el de cuatriparito, vamos a reconocer lo que se ha hecho bien pero también los fallos del departamento". "El tema no era fácil y que se haya conseguido un buen documento de consenso indica que se ha hecho un buen trabajo, pero no entendemos que se haya tardado cinco meses en traer el documento al Parlamento. Es incomprensible. Lo importante es que ahora el departamento tenga voluntad para ponerlo en marcha lo antes posible", ha señalado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha señalado que la legislatura pasada su grupo hizo un trabajo "muy persistente" por pedir la reordenación del transporte sanitario y ha cuestionado que UPN hable de "retraso" en el trabajo que ha hecho el actual Gobierno. "Ahora tenemos un plan de acción con compromisos políticos y presupuestarios. Esto para Izquierda-Ezkerra es pasar casi de la nada al todo", ha indicado.