Sofocado un incendio sin heridos en una vivienda en Falces

Actualizada 06/09/2017 a las 09:30

Bomberos de los parques de Peralta y Tafalla han sofocado un incendio declarado la pasada madrugada en una vivienda de Falces, que no ha causado heridos aunque sí importantes daños materiales.



Una llamada recibida a las 1.08 horas en el teléfono 112 de SOS Navarra ha informado de que salían llamas por las ventanas de una vivienda de tres plantas situada en la calle Corazón de Jesús y que había mucho humo en la zona. En la casa viven dos personas que en ese momento se ignoraba si se encontraban en su interior.



Han sido movilizados los parques de Peralta y Tafalla, que tras comprobar que la casa estaba vacía han procedido a extinguir el fuego que afectaba principalmente a una habitación de la segunda planta, y que ha calcinado por completo el mobiliario y enseres. Las llamas también han prendido en la escalera de madera que asciende a la tercera planta, donde así mismo se han producido daños de menor consideración. El resto de la casa ha quedado ennegrecido por el humo y el hollín, así como la fachada a partir de la segunda planta.



Los bomberos, que han acudido con dos bombas rurales pesadas y una ambulancia que no ha tenido que intervenir, han controlado el fuego sobre las 2 horas y han dado por extinguido el incendio hacia las 3.20 horas. No ha sido necesario el desalojo de los inmuebles contiguos porque están deshabitados.



La Policía Foral ha ordenado el tráfico en la zona e investiga las causas del incendio.